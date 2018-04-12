Сбербанк обеспечил 200 миллионов покупок в интернет-магазинах в 2017 году

Сбербанк сообщил CNews о том, что за год клиенты интернет-магазинов совершили более 200 млн покупок с помощью платежной инфраструктуры банка. Пул онлайн-площадок, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, в 2017 г. увеличился в 5 раз и достиг почти 42 тыс. площадок. По собственным оценкам Сбербанка, его доля рынка интернет-эквайринга достигла 30%.

Сеть pos-терминалов составила почти 1,4 млн устройств, все они оснащены бесконтактной технологией. В 2017 г. Сбербанк подключил свою сеть pos-терминалов к обслуживанию карт China Union Pay. В основном картами этой платежной системы пользуются туристы из Китая – наибольшей популярностью у них пользуются магазины одежды и обуви (28% покупок), электроники (25%), ювелирные магазины (16%) и косметика (19%). Средний чек по картам China Union Pay составляет около 2,5 тыс. рублей.

Сбербанк обеспечил платежной инфраструктурой 15 тыс. транспортных средств в 30 городах России – она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой. Количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, в марте 2018 г. превысило 2,3 млн.

«Развитие платежной инфраструктуры является важнейшим драйвером роста доли безналичного оборота, которая достигла уже 60%. В прошлом году мы уделили особое внимание предложению платежных сервисов быстрорастущему сегменту онлайн-торговли. По нашим оценкам, доля Сбербанка на рынке интернет-эквайринга по обороту достигла 30%. Рост бизнеса интернет-эквайринга Сбербанка связан с активным ростом отрасли и совершенствованием продуктового предложения и сервиса банка, – сказала директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.