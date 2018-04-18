Партнерство с «М.Видео» позволило Hancom занять 10% российского рынка офисных программ

«М.Видео», розничная сеть электроники и бытовой техники, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, подвела итоги первого года эксклюзивных продаж офисного программного обеспечения от корейского разработчика Hancom. По оценкам ритейлера, бессрочный лицензионный пакет Thinkfree Office NEO занял четверть его штучных продаж и 10% российского розничного рынка офисного ПО для домашнего использования благодаря доступной цене и широкому функционалу. Решение Hancom позволяет расширить аудиторию потребителей лицензионных продуктов и сократить спрос на пиратский контент. Теперь оно также доступно российским пользователям в магазинах «Эльдорадо».

В России розничные продажи лицензионных офисных программ в штуках увеличились на 30% в 2017 г., при этом ноутбуки и компьютеры прибавили около 5%. Положительная дельта связана с расширением ассортимента качественных продуктов в разных ценовых сегментах и, как следствие, с отказом пользователей от пиратского контента в пользу лицензионных решений. В сети «М.Видео» штучные продажи офисных пакетов выросли на 80%. Двузначный рост наблюдается как в верхнем ценовом сегменте – на 40% вырос спрос на Microsoft Office, так и в бюджетном до 3 тыс. рублей. Ритейлер стал эксклюзивным розничным партнером корейского разработчика Hancom, предлагающего доступный бессрочный пакет программ для создания и редактирования текстов, числовых таблиц и презентаций Thinkfree Office NEO. Штучные продажи новинки достигли 23% в портфеле «М.Видео». Таким образом, корейский продукт привлекает скорее свою, новую аудиторию.

«М.Видео» – крупнейший ритейлер в сегменте электроники, на нашу сеть приходится порядка 40% розничных продаж офисного ПО для домашнего использования. Это позволяет сделать вывод о том, что за первый год эксклюзивных продаж корейского офиса в нашей сети Hancom занял десятую часть российского рынка. Сегодня каждый третий стационарный компьютер и ноутбук наши клиенты покупают вместе с программной лицензией. При этом пользователей чаще всего интересует бессрочный пакет, но не все готовы платить за него около пяти тыс. рублей. Именно в этом мы видим потенциал на российском рынке для многофункциональных и демократичных по цене решений. Запуск продаж ThinkFree Office NEO позволил нам нарастить рыночную долю в категории офисного ПО и предложить нашим клиентам более широкий выбор качественных продуктов в разных ценовых сегментах», – отметил директор направления «Аксессуары и сервисы» компании «М.Видео» Никита Тихвинский.

В Корее Hancom занимает треть рынка и активно проводит международную экспансию, выделяя Россию и Китай в качестве приоритетных направлений развития бизнеса. С марта 2018 г. сеть бытовой техники и электроники «Эльдорадо» также предлагает своим клиентам оценить новые офисные приложения. Готовое решение «Антивирус + Office», в которое входит установка пакета программ ThinkFree Office NEO от Hancom с бессрочной лицензией и антивирус Kaspersky Internet Securitу, доступно во всех розничных магазинах сети по цене 3999 рублей. Ожидается, что к концу 2018 г. совокупные продажи в «М.Видео» и «Эльдорадо» позволят Hancom нарастить рыночную долю до 15%.

«Наша компания предоставляет покупателям широкий перечень дополнительных услуг, которые охватывают все потребности: от доставки, настройки и страховки до выездного сервиса. В прошлом году спрос на них увеличился на 35%, при этом лицензионное офисное программное обеспечение устанавливали на каждый третий ноутбук. Мы видим перспективы в появлении нового игрока c демократичной ценовой политикой, так как возможность выбора выгодна покупателям и станет драйвером для развития всего рынка офисного ПО. Уверен, что наша сеть магазинов поможет партнерам в реализации амбициозных планов по увеличению доли в России», ‒ сказал директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

В пакет Thinkfree Office NEO входят редактор текстов (WORD), таблиц (CELL) и презентаций (SHOW). Программы до 90% схожи по функциональности с аналогичными Microsoft Word, Excel и Power Point и полностью совместимы с ними – то есть, владелец Thinkfree Office NEO сможет открыть любой документ, созданный в программах от Microsoft и наоборот. Hancom предлагает знакомый пользователям интерфейс и поддержку форматов ODF и PDF. Таким образом, создавая и редактируя документы в Thinkfree Office NEO, можно делиться ими с пользователями других офисных ПО. Кроме того, в Thinkfree Office NEO встроен уникальный переводчик, который поддерживает 10 языков и позволяет переводить текст, не выходя из программы редактирования.