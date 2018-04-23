Лидеры сельского хозяйства обсудили планы по «цифровизации» отрасли

Проектный семинар «Цифровое сельское хозяйство» прошел 20 апреля в АНО «Цифровая экономика» по инициативе представителей заинтересованного бизнеса и органов власти. Во встрече приняли участие более 50 представители крупнейших отечественных технологических и аграрных компаний, федеральных ведомств, региональных органов власти, отраслевых и научных сообществ.

Восьмичасовой семинар позволил объединить возможных участников цифровой трансформации сельского хозяйства для совместного определения перечня платформ и сервисов, которые могут решить актуальные отраслевые проблемы, например, зависимость от импортного оборудования, отсутствие идентификации скота или низкую точность долгосрочного прогноза погоды.

«Фундаментальные пять направлений программы «Цифровая экономика РФ» уже работают, подводятся первые итоги их деятельности. Таким образом, формируется основа для цифровой трансформации отраслевых направлений, в том числе сельского хозяйства. И сейчас чрезвычайно важно при непосредственном участии сельхозпроизводителей определить приоритетные проблемы, которые возможно эффективно решить с помощью экономики данных, а также предложить инструменты для их решения: цифровые платформы и сервисы», – отметил директор по развитию АНО «Цифровая экономика» Павел Анисимов.

Для достижения этой цели участники семинара распределились на четыре группы, в каждой из которых были аграрии, ИТ-специалисты и представители органов власти. Команды разрабатывали собственные варианты частно-государственного сотрудничества, улучшения материально-технического обеспечения отрасли, увеличения экспорта и других ключевых задач, которые возможно эффективно решить в рамках цифровой экономики.

«Цифровизация отрасли – сама по себе не цель. Цель – решение проблем отрасли, повышение ее конкурентоспособности за счет создания новой ценности через цифровизацию. Сессия на площадке АНО «Цифровая экономика» позволила выявить вопросы, решить которые необходимо в приоритетном порядке. Понять, не только, что мы хотим сделать, но и для чего. И второй важный момент – здесь начала формироваться команда, которая готова это сделать. Сегодня на сессии участники обозначили горизонт и направления действий. Дальнейшая проработка продолжится после очного общения и завершится в ближайшие сроки», – отметила директор департамента проектного управления Министерства экономического развития РФ Зоя Викторова.

Помимо специализированных вопросов, на семинаре были обозначены фундаментальные проблемы, которые присутствуют и в сельскохозяйственной отрасли, и без которых невозможно начать ее качественную цифровизацию.

«Начинать цифровую трансформацию необходимо с кадров. Сегодня в России на тысячу сотрудников в сельском хозяйстве один ИТ-специалист, в то время как в западных странах этот показатель в 10 раз больше. Такую ситуацию необходимо менять в сжатые сроки, параллельно постепенно отказываясь от применения импортной сельхозтехники и программного обеспечения», – сказал директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства РФ Игорь Козубенко.

Для эффективного запуска цифровизации отрасли необходимо стимулирование ее игроков, о чем рассказал руководитель Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, представляя сценарий цифровой трансформации сельского хозяйства: «Важно применить принцип «данные в обмен на поддержку». Государство должно стимулировать сельхозпроизводителя внедрять цифровые платформы управления хозяйством (цифровое поле, цифровое стадо, цифровая логистика). А взамен на объективные данные получаемые в автоматическом режиме давать субсидии и применять меры поощрения. Время, когда поддержка и деньги выдавались под бумажные отчеты, прошло».

По итогам семинара, эксперты пришли к фактически единому мнению, что цифровизация аграрной сферы требуется, в первую очередь, для существенного повышения объемов и качества выпускаемой продукции, увеличения доли отечественных производителей сельскохозяйственной продукции на международных рынках. Для достижения этих целей команды сформировали перечень из более, чем из 15 платформ и 30 сервисов.

«Мы, как представители отрасли, поддерживаем инициативу о централизации и унификации ключевых базовых данных отрасли, без которых невозможна цифровизация в целом. Например, невозможно построить прогнозные модели севооборота без наличия исторической информации по урожайности и севу основных культур. Помимо этого, у Минсельхоза имеется доступ к единому массиву информации о почвенных ресурсах России в большей детализации, чем у коммерческих компаний, без которого невозможно эффективно использовать всю площадь наших полей», – поделился мнением со стороны отрасли IT-директор ГК «Русагро» Кирилл Алифанов.

Результаты работы участников семинара будут рассмотрены на ближайшем заседании совета по цифровой трансформации. Одобренные на совете предложения будут представлены на рассмотрение в Правительство РФ для возможного включения в новое направление программы «Цифровая экономика РФ» – «Цифровое сельское хозяйство».