Фонд НТИ привлек первых инвесторов

На Петербургском международном экономическом форуме подписан Меморандум о создании Фонда Национальной технологической инициативы. В число первых частных соинвесторов фонда вошли «УК ГазСервисКомпозит» и «УК Ломоносов Капитал», управляющим товарищем фонда стала группа компаний Kama Flow. Согласно условиям Меморандума, совокупный объем инвестиционных обязательств частных соинвесторов составил 600 млн руб.

Фонд Национальной технологической инициативы создается РВК для поддержки инновационных проектов, развивающих «сквозные технологии», критически важные для формирования новых рынков НТИ. В их числе — технологии хранения и анализа больших данных, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии. Размер фонда и привлекаемых средств в виде соинвестиций в портфельные компании составит не менее 3,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. вносит Инфрафонд РВК за счет средств субсидии НТИ. Фонд создается в формате инвестиционного товарищества на срок 10 лет, инвестиционный период составит 5 лет.

В апреле 2018 года победителем открытого конкурса на управление Фондом НТИ стала группа компаний KamaFlow. В качестве управляющего товарища Kama Flow привлекла в фонд первых частных соинвесторов с общим объемом инвестиционных обязательств в 600 млн руб. В их число вошли АО «УК ГазСервисКомпозит» и «УК Ломоносов Капитал». 50 млн руб. в капитал фонда также вносит Kama Flow.

Согласно инвестиционной стратегии, Фонд НТИ будет инвестировать в российские проекты посевных и ранних стадий. Объем инвестиций в одну портфельную компанию составит не более 10% от общего объема инвестиционных обязательств, если иное решение не принято общим собранием товарищей. В совокупности фонд планирует проинвестировать не менее 8 портфельных компаний.

«Создание Фонда обеспечит диверсификацию инструментов финансовой поддержки проектов НТИ. Мы планируем использовать венчурное инвестирование как дополнение и альтернативу грантовой поддержке, которая пока остается наиболее часто используемым механизмом. Фонд начинает активное формирование пула проектов, первые сделки мы рассчитываем объявить до конца 2018 года», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Фонд НТИ – это уникальный пример венчурного фонда, который с одной стороны решает важную государственную задачу по ускоренному развитию приоритетных технологических отраслей, с другой стороны – делает это с привлечением существенного объема частного капитала. Такая концепция позволит предложить наиболее эффективные финансовые инструменты для развития проектов НТИ. Управляющий товарищ фонда был впервые определен в рамках открытой и независимой конкурсной процедуры. Это соответствует обновленной инвестиционной стратегии РВК, которая предполагает активное привлечение к управлению нашими фондами профессиональных рыночных игроков», — сказал заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

«Мы считаем, что важным залогом успеха фонда будет активное взаимодействие с российским крупным и средним производственным бизнесом — как в части привлечения финансовых ресурсов, совместного инвестирования, так и с целью объединения научно-технологической, производственной, инжиниринговой экспертизы. Рассчитываем уже с первых шагов фонда идти по этому пути в поисках будущих национальных чемпионов», — сказал директор по развитию Kama Flow Евгений Борисов.

Создание Фонда НТИ предусмотрено проектом Национальной технологической инициативы «Венчурная поддержка роста компаний НТИ». Проект был одобрен 18 октября 2017 года решением Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.