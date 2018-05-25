SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети»

SLV, контролирующий акционер группы «Связной», и «Мегафон», владеющее 100% акций группы «Евросеть», сообщили о завершении сделки объединения и о создании крупнейшей в мире по числу собственных магазинов, работающих в сети розничной сети в сегменте высоких технологий. Контролирующим акционером Объединенной компании стала группа SLV, «Мегафон» приобрел миноритарную долю.

В соответствии с условиями подписанного ранее соглашения, компания Lefbord Investment Limited (на 100% принадлежит «Мегафону»), внесла в уставный капитал компании DTSRetail Ltd (входит в группу SLV, является контролирующим акционером группы Связной) 100% акций компании Euroset N.V. (холдинговая компания группы Евросеть) и получила миноритарную долю в Объединенной компании.

В Совет директоров Объединенной компании вошли 4 представителя группы SLV и 2 представителя «Мегафона». CEO Объединенной компании назначен Александр Малис.

Олег Малис, основатель Группы SLV, отметил: «Сделка по объединению Связного и Евросети открывает новый уровень в доступности технологий для человека. Объединенная компания станет проводником для каждого нашего клиента в мире высокотехнологичных решений, поможет сделать выбор необходимых продуктов простым, а их использование эффективным».

Александр Малис, CEO объединенной компании DTSRetail Ltd, сказал: «Интеграция двух таких крупных компаний – это большой вызов. У нас отличная команда, нацеленная на успех. Уверен, покупатели оценят все то, что мы им предложим».