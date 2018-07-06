МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55%

МТС объявила о приобретении через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63% акций «МТС-Банка», входящего в топ50 российских банков, за 8,27 млрд руб. у АФК «Система», публичной российской диверсифицированной холдинговой компании и крупнейшего акционера МТС.

В результате сделки доля МТС в капитале МТС Банка увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК «Система» в капитале МТС Банка соответственно уменьшилась до 43,24% с 71,87%.

«Увеличение доли МТС до контрольной в МТС Банке соответствует нашей стратегии по диверсификации бизнеса, достижения синергий и разработке инновационных финансовых продуктов, а также направлено на дальнейший рост потребления данных и проникновения финансовых услуг среди клиентов МТС. Сделка консолидирует бизнес МТС на российском рынке финтеха, который растет более чем на 10% в год, упростит операционное управление, позволит вывести на рынок новые продукты и ускорит процесс их создания, — отметил президент МТС Алексей Корня. — За годы нашего партнерства банк прошёл через трансформацию: при поддержке МТС модернизированы ИТ-платформы, оптимизированы бизнес-процессы; банк нарастил клиентскую базу, был докапитализирован, а в 2017 году существенно улучшил финансовые показатели и вернулся к прибыльности. Теперь нам нужно двигаться дальше, мы рассчитываем вывести МТС Банк в число ведущих финансовых учреждений в перспективных розничных сегментах: в развитии цифрового банкинга как экосистемы мобильных услуг для населения и в дистанционных банковских сервисах для малого бизнеса».

Ранее МТС получила все необходимые регуляторные и корпоративные одобрения на сделку. Решение о покупке акций МТС Банка принято на основе рекомендаций специального комитета независимых директоров МТС.

В августе 2011 года МТС в партнерстве с МТС Банком (на тот момент — АКБ Московский банк реконструкции и развития, МБРР) запустили проект «МТС Деньги» по продвижению в операторской розничной сети линейки банковских продуктов и услуг POS-кредитования. В феврале 2012 года МТС и МТС Банк объявили о совместном развитии финансовых услуг на стыке телеком- и финансовых отраслей под брендом МТС. МБРР был переименован в МТС Банк. В марте 2013 года МТС завершила выкуп блокирующего пакета акций МТС Банка в результате допэмиссии.