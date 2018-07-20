Positive Technologies вошла в состав российского национального комитета СИГРЭ

Positive Technologies стала членом Ассоциации «Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ). Эксперты компании вошли в рабочую группу по вопросам кибербезопасности систем АСУ ТП и систем защиты автоматики. Их ключевая задача — сформировать рекомендации по обеспечению ИБ для энергетических предприятий всего мира, которые будут учитывать практический опыт компании в области корпоративной и промышленной безопасности и разработке ПО.

СИГРЭ — крупнейшая международная неправительственная некоммерческая организация в области электроэнергетики, которая координирует исследования, обмен опытом и научно-технической информацией по вопросам функционирования электроэнергетических систем. В ее состав входят более тысячи организаций и 7 тыс. экспертов, занятых во всех областях электроэнергетики. Цель Российского национального комитета — представление интересов России в СИГРЭ и содействие членам РНК СИГРЭ в развитии обмена техническими знаниями с зарубежными коллегами.

«Эксперты Positive Technologies ежегодно проводят десятки широкомасштабных исследований защищенности промышленных предприятий. Наши специалисты обнаружили сотни уязвимостей в промышленных системах и оборудовании. Кроме того, компания регулярно участвует в формировании требований безопасности: эксперты Positive Technologies входят в несколько технических комитетов Росстандарта, в рабочую группу Минэнерго, участвовали в разработке приказа ФСТЭК № 31, определяющего требования к обеспечению защиты информации на критически важных объектах, а также Федерального закона № 187 ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ. Наша экспертиза может быть эффективно применена и в работе СИГРЭ, — сказал руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies Дмитрий Даренский. — Цель Positive Technologies в составе комитета ― участие в подготовке рекомендаций по моделированию угроз, а также перечня мер и методов реагирования на инциденты безопасности и кибератаки. Кроме того, важным результатом нашей работы должна стать разработка риск-ориентированного подхода к обеспечению функциональной надежности и безопасности объектов электроэнергетики, который будет учитывать и угрозы кибербезопасности».

В ближайших планах Positive Technologies — участие в 47-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в этом году с 26 по 31 августа в Париже. В программе мероприятия выступления членов национальных комитетов, круглые столы и техническая выставка. В этом году в рамках сессии впервые состоится собрание международной рабочей группы по кибербезопасности энергосистем, в которой в том числе примут участие специалисты Positive Technologies. Также в выставочной зоне будет развернут стенд, на котором эксперты компании продемонстрируют типовые кибератаки на промышленные объекты.