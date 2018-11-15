Мобильная платформа eAgronom привлекла 1 миллион евро

Компания eAgronom закрыла инвестиционный раунд в размере 1 млн евро. Инвесторами выступили TMT Investments, Black Pearls VC, Trind Ventures, United Angels VC и несколько бизнес-ангелов, инвестировавшие в предыдущем раунде.

eAgronom – это веб-и мобильная платформа, которая предоставляет набор цифровых инструментов, значительно упрощающих и позволяющих контролировать работу самой фермы, сотрудников и поля в онлайн-режиме.

Платформа, в качестве инструмента планирования и управления зерновыми фермами, помогает добиться значительных экономических выгод и снизить риски за счет надлежащего планирования и сроков выполнения задач в ротационной системе посева. По некоторым данным, eAgronom помогает фермерам экономить от десятков до сотен тысяч евро в год.

eAgronom был основан в Эстонии в городе Тарту Робином Салуоком и Стенвером Джеркку в 2016 г. В компании насчитывается более 35 ведущих специалистов, филиалы расположены в 9 европейских странах, а платформа используется для управления более 700 тыс. гектаров (из 50 млн гектаров в общем объеме зерна в ЕС).

«Новое партнерство поможет сделать наш сервис лучше и информативнее, увеличить количество филиалов и расширить базу фермеров», – сказал Стенвер Джеркку, главный операционный директор eAgronom.

«Своим участием в данном раунде инвесторы подтвердили значимость мобильной платформы для фермеров, а инвестиции помогут улучшить сервис и оптимизировать всю агропромышленность», – отметил Робин Салуокс, генеральный директор eArgonom.



Артем Инютин, управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Это наша вторая инвестиция в облачный софт для фермерских хозяйств. Первая инвестиция, VitalFields, была продана мировому лидеру – компании Monsanto. В проекте eAgronom мы видим большой потенциал для роста, так как команда и продукт отличные, а сельское хозяйство продолжит бумировать в будущем».