Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске

Acronis сообщила о начале работы второго учебного центра для школьников, учрежденного при поддержке международного фонда Acronis Foundation. Вслед за открытием первого учебного центра франшизы «Юниум» («Мастерская любопытства»), состоявшегося 27 октября в Ульяновске, свои двери распахнул учебный центр в Новороссийске.

«В Новороссийске не было образовательных проектов такого масштаба, и поэтому было очень важно открыть учебный центр "Юниум" в нашем городе, - сказал Николай Соловьев, предприниматель и управляющий новым новороссийским образовательным центром. - На "Дни открытых дверей" к нам пришли порядка 250 школьников, которые смогут в ближайшее время определить для себя программы обучения по фундаментальным дисциплинам, таким как программирование, web-дизайн, 3D графика, робототехника, а также курсы, направленные на развитие личности и получить дополнительное образование, которое ранее было недоступно».

Новые учебные центры Acronis Unium в регионах России были открыты при поддержке глобального фонда Acronis Foundation, созданного специально для реализации социально важных инициатив во всем мире, направленных на сохранение и приумножение знаний. И если в Мьянме, Танзании и Сенегале Acronis Foundation помогает открывать новые школы для детей, то в России, где особенно сильны традиции фундаментального образования, фондом Acronis Foundation было выделено два гранта на открытие специализированных учебных центров «Юниум» в регионах.

Весной 2018 года принять участие в конкурсе на получение грантов решили 92 предпринимателя, желающие открыть учебный центр в своем городе. Претенденты нашлись во всех регионах России, а также в странах СНГ - заявки также пришли из Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Победители конкурса были определены по сумме оценок, касающихся их достижений, программ, инициативы и имеющихся профессиональных качеств.

Первые занятия в учебном центре Acronis Unium в Новороссийске начинаются сразу после «Дней открытых дверей» 17 и 18 ноября, которые посетили в том числе директора новороссийских школ. Поступление в новый учебный центр будет происходить по результатам тестирования, и уже этой осенью новороссийские школьники смогут получить дополнительные знания и навыки в своем городе. Компания Acronis рассматривает возможность дальнейшего расширения программы поддержки центров дополнительного образования в России, воплощая миссию Acronis Foundation по повышению доступности знаний во всем мире.