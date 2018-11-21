Strategy&: Китай и Европа демонстрируют двузначный рост расходов на НИОКР

Ежегодные корпоративные расходы на НИОКР во всем мире увеличились на 11% в 2018 году и составили в общей сложности $782 млрд годовых инвестиций, по данным ежегодного анализа расходов на НИОКР 1000 крупнейших глобальных публичных компаний, проведенного практикой Strategy&, которая является частью глобальной сети PwC. С полным текстом исследования и информацией о методологии его проведения можно ознакомиться на сайте.

14 выпуск отчета по итогам исследования «Глобальные лидеры инноваций» (Global Innovation 1000 Study), проведенного Strategy&, показывает, как инвестиции в инновации связаны со стратегией долгосрочного роста и уверенностью в будущем в условиях увеличения расходов на НИОКР во всех регионах и практически во всех отраслях.



В мире в целом рост расходов на НИОКР наблюдался во всех регионах, особенно в Китае (+34 %) и Европе (14 %), где наблюдалось двузначное увеличение, хотя в Северной Америке (+7,8 %) и Японии (+9,3 %) рост исчислялся лишь в однозначных числах. При этом общая наукоемкость – показатель соотношения расходов на НИОКР и продаж – оставалась на беспрецедентно высоком уровне – 4,5 %.

Максим Ермилов, руководитель практики Strategy& в России, отметил: «Несмотря на рекордно высокие уровни инвестиций, результаты исследования еще раз подтверждают, что дело не в обьеме трат, и инновации - не вопрос денег. Компании, занявшие первые места рейтинга инноваций, выделяются не тратами, а стратегией, культурой и менеджментом».

В этом году в рамках индустриального сравнения результатов деятельности и инвестиций в инновации за пять лет, 88 компаний из разных стран мира и отраслей получили статус «высокоэффективные инновационные компании».

Эти компании превосходили конкурентов в своих отраслевых группах по семи основным финансовым показателям на протяжении пяти лет, при том что их затраты на НИОКР в процентах от продаж были ниже среднего уровня по отрасли. Набор из семи финансовых показателей включает рост выручки, повышение рыночной капитализации, операционной маржи, валовой маржи, операционной прибыли и валовой прибыли, а также общего дохода акционеров.

Высокоэффективные инновационные компании в период с 2013 по 2017 год продемонстрировали такие же показатели операционной и валовой маржи, как и другие организации, включенные в исследование «Глобальные лидеры инноваций», но при этом рост продаж и рыночной капитализации этих компаний был в 2,6 и 2,9 раза выше соответственно. Компании-лидеры рейтинга как минимум в два раза превзошли других участников рынка по всем прочим анализируемым показателям.

Все 88 высокоэффективных инновационных компаний продемонстрировали следующие общие характеристики.

Стратегическая последовательность: 77% самых быстрорастущих компаний отметили высокий уровень согласованности своей инновационной стратегии с бизнес-стратегией. Для сравнения: в группе респондентов, которые не увеличили темпы роста, только 54% заявили о такой последовательности, а в группе респондентов, показавших замедление роста, – только 32%.

Культура: 71% респондентов, продемонстрировавших более быстрый рост своих доходов относительно конкурентов, заявили, что их корпоративная культура согласована с инновационной стратегией, по сравнению с 53% респондентов, которые не увеличили свои темпы роста, и 33% респондентов, рост которых замедлился.

Роль руководства: 78% компаний, рост доходов которых превысил уровень роста доходов их отраслевых конкурентов, отметили, что руководство в полной мере или в значительной степени поддерживает стратегию в области инвестиций в НИОКР и инновации, по сравнению с 62% респондентов, которые не увеличили свои темпы роста, и 53% респондентов, показавших замедление роста.

С точки зрения географической расстановки сил полученный список компаний отражает последовательный значительный рост числа компаний из Китая – с 3% по итогам первого исследования в 2007 году до 17% в 2017 году. Европейские компании также показали значительный рост – с 18% в 2007 году до 30% в 2017 году. В Северной Америке количество высокоэффективных инновационных компаний снизилось на 45%, а в Японии таких компаний оказалось меньше на 8%.

В отраслевом отношении число высокоэффективных инновационных компаний возросло за период с 2007 года по 2017 год в телекоммуникационной отрасли, секторе производства потребительских товаров, здравоохранении, промышленной, автомобильной и аэрокосмической отраслях, тогда как в химической промышленности, энергетическом секторе, отрасли информационных технологий и электроники, а также в индустрии программного обеспечения и интернет-технологий количество таких компаний снизилось.

Из более чем 1000 компаний, показатели которых были проанализированы в течение 3 отдельных пятилетних периодов, закончившихся в 2007, 2012 и 2017 годах, только две подтверждали свой статус высокоэффективных инновационных компаний на протяжении всего 15-летнего срока. Это компании Apple и Stanley Black & Decker.

В этой связи Максим Ермилов, руководитель практики Strategy& в России, отметил: «Успех этих высокоэффективных инновационных компаний еще раз подтверждает неизменный вывод нашего исследования: не существует долгосрочной корреляции между средствами, которые компания тратит на инновационные разработки, и общими финансовыми результатами этой компании. Имеет значение то, как компании используют эти средства и другие ресурсы, а также качество персонала, процессов и решений, позволяющее создавать продукты и услуги, опережающие потребности клиентов».

Исследование Strategy& «Глобальные лидеры инноваций», в рамках которого анализируются расходы 1000 крупнейших по объему инвестиций в НИОКР публичных компаний мира, проводится уже 14-й год. Среди прочих основных результатов исследования можно также отметить следующее.

Amazon становится лидером по объему инвестиций в НИОКР уже второй год подряд согласно данным исследования «Глобальные лидеры инноваций». Sanofi и Siemens снова вошли в 20 крупнейших в мире компаний по расходам на НИОКР.

По результатам глобального опроса руководителей и менеджеров по НИОКР Apple возвращает себе первое место в области инноваций, обойдя Alphabet, а Netflix впервые входит в первую десятку самых инновационных компаний.

Отрасль производства потребительских товаров опередила индустрию программного обеспечения и интернет-технологий в первый раз за пять лет, показав самые быстрые темпы роста расходов на НИОКР относительно предыдущего года (26% по сравнению с 20,6%).

Отрасль здравоохранения уверенно движется к тому, чтобы стать лидером в области инвестиций в НИОКР к 2020 году.

В 2018 году на отрасли информационных технологий и электроники, здравоохранения и автомобилестроения в совокупности приходится 60% мировых корпоративных расходов на НИОКР.

В Китае и Европе количество компаний, включенных в число глобальных лидеров, увеличивается, тогда как в Северной Америке и Японии оно, наоборот, сокращается (-5 % и -6 % соответственно).