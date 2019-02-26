Завершен прием заявок на участие в конкурсе стартапов «Алроса»

РВК объявила о том, что 265 команд из 56 городов России, Казахстана, Латвии, Германии, Канады и США подали заявки на участие в отборе технологических стартапов компании «Алроса», организованном на базе корпоративного акселератора GenerationS. Предварительно отобраны 19 проектов, которые в случае успешно пройденной экспертизы получат возможность совместной доработки решений и дальнейшего сотрудничества с «Алроса».

Отобраны предложения стартапов соответствуют направлениям, обозначенным компанией «Алроса». Это новые решения в области обогащения руды, геологоразведки, рудоподготовки и сортировки, новых материалов и др. Значительную долю заявок составили IT-решения в сфере цифровых технологий в области обеспечения промышленной безопасности и обучения персонала. Предварительно отобранные проекты имеют различную степень проработки — от стадии идеи и первого прототипа до серийных продаж.

«Интересная особенность этого отбора в том, что мы получили заявки не только от внешних команд, но и от сотрудников корпорации, которые предложили идеи для повышения эффективности существующих бизнес-процессов. Опыт работы с «Алроса» демонстрирует, что открытый подход к внедрению инноваций, помогает не только найти перспективные идеи, но и стать стимулом для развития кадрового резерва», — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

«Хотел бы отметить значительно возросшую активность и прикладную направленность проектов цифровой экономики среди участников конкурса в сравнении с предыдущими годами. Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с победителями конкурса и продолжим с ними работу на основе заключенных контрактов. С остальными заинтересовавшими нас стартапами будет проводиться работа по детализации и уточнению потенциала внедрения в производство «Алроса»», — сказал директор центра стратегических проектов и аналитики «Алроса» Дмитрий Амелькин.