«Росэлектроника» запустила профориентационную программу для школьников инженерных классов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о запуске специальной профориентационной программы для школьников инженерных классов, в рамках которой учащиеся смогут посещать предприятия холдинга, знакомиться с производством и общаться с руководством, инженерами и конструкторами. Программа является частью действующей в холдинге образовательной экосистемы, предусматривающей работу с молодыми специалистами на всех этапах – школа, вуз, предприятие. Первый визит состоялся на НПП «Торий», которое посетили учащиеся выпускных классов московской школы №1539.

Представитель «Росэлектроники» рассказал школьникам о потребностях холдинга в инженерных кадрах, ключевых компетенциях «инженеров будущего», которые будут востребованы на предприятиях холдинга через 3-5 лет в условиях цифровой экономики. Помимо знания основных технических дисциплин, фотоники, программирования, робототехники и новых систем обработки данных, «инженер будущего» должен обладать креативным мышлением для решения нестандартных задач, иметь высокий уровень эмоционального интеллекта, уметь работать в команде и выстраивать эффективные коммуникации.

«Одним из важнейших качеств будущих инженеров станет способность постоянно учиться с учетом новых задач и вызовов. Наша образовательная экосистема сфокусирована на формирование пула молодых лидеров, способных эффективно решать задачи в рамках диверсификации ОПК и цифровой экономики», – сказала заместитель генерального директора по организационному развитию холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская.

Представители НПП «Торий» рассказали школьникам об истории и стратегии развития предприятия, о направлениях научной работы и основных видах производимой продукции. В ходе экскурсии ребята смогли своими глазами увидеть работу керамического и сборочного цехов, задать свои вопросы их руководителям. Также будущим молодым специалистам были продемонстрированы решения предприятия в области цифровизации производства. Учащиеся смогли оценить возможности передовых технологий при работе с виртуальными трехмерными объектами с использованием AR и VR-технологий.