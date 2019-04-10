ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде

ABB, международная корпорация, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, открыла первый инжиниринговый центр в Калининграде. Новый инжиниринговый центр расширит сеть существующих центров, один из которых находится в Бангалоре, Индия, другой – в Остраве, Чешская Республика. Более 100 инженеров новой технологической площадки будут развивать системный бизнес ABB, предоставляя сервис для российского и глобального рынков металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической и целлюлознобумажной промышленности. В среднем работа над подобными типовыми проектами составляет до 50 тыс. человеко-часов.

Привлекая местные профессиональные кадры и развивая отношения с техническими вузами, ABB приняла на работу высококвалифицированных инженеров со знанием английского языка из Калининграда и других регионов России, а также из стран СНГ. Новые сотрудники прошли обучение в чешском операционном центре ABB в городе Острава и уже принимают непосредственное участие в текущих проектах.

«Наш новый инженерный центр в Калининграде будет играть важную роль в реализации крупномасштабных проектов как в России, так и по всему миру, – отметила Ирина Козлова, Президент ABB в России. – Мы стремимся привлекать лучшие кадры и инвестировать в их профессиональный рост. Делая ставку на наше цифровое портфолио ABB Ability и повышая профессионализм сотрудников, мы вносим свой вклад в развитие цифровизации в России».

ABB продолжает расширять сотрудничество с техническими вузами России. Вместе с ведущими российскими университетами компания разрабатывает программу развития инженерных компетенций с фокусом на автоматизации, элекроинжиниринге и программировании по самым высоким международным стандартам.

«Открытие офиса АВВ в Калининграде – знаковое событие для нашего региона. С развитием инжиниринга, сферы наукоемких и высокотехнологичных производств связано развитие калининградской экономики, ее способность к интеграции в глобальные бизнес-процессы. Мы рады, что нашим партнером в этом значимом направлении становится компания мирового уровня», – отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Чтобы привлечь высококвалифицированных профессионалов со всей страны, компания воспользовалась программой релокации кадров, а также способствовала получению ими льготной ипотеки. Благоприятные условия для старта своего нового проекта АВВ получает как действующий резидент Особой экономической зоны в Калининградской области.