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HID Global поглотила подразделения De La Rue по идентификации

Бизнес Инвестиции и M&A

HID Global, подписала соглашение о приобретении международного бизнеса технических решений для идентификации компании De La Rue. Сделка позволит HID Global укрепить позиции в сегменте «правительство – граждане» и расширит возможности в сфере надежной идентификации.

De La Rue поставляет технические решения для идентификации личности и защиты документов для правительств по всему миру. Компания выпускает документы, удостоверяющие личность, для более чем 25 стран, особенно активно присутствуя на рынках Африке, Азии, Европы, Латинской Америки и на Ближнем Востоке.

«Благодаря дополнительным продуктам, решениям и услугам, которые тесно взаимосвязаны с текущими предложениями HID Global, решения для идентификации личности De La Rue прекрасно соответствуют нашей миссии по созданию надежной идентификации для людей, мест и вещей во всем мире. - отметил Стефан Видинг, Президент и главный исполнительный директор HID Global. - Клиенты обеих компаний получат выгоду от расширенного спектра решений электронного правительства, которые будут предложены в результате сделки”.

Компания De La Rue выступает в качестве основного поставщика решений для правительственных департаментов, работающих непосредственно с министерствами внутренних дел, иммиграционными департаментами, управлениями полиции и многими другими . правительственными учреждениями и организациями.

Ожидается, что сделка будет завершена к 3 кварталу 2019 года. Финансовые условия соглашения не разглашаются. После закрытия сделки De La Rue станет частью бизнес-среды HID Citizen Identity Solutions, которую возглавляет Джессика Вестеруэн ван Митерен (Jessica Westerouen van Meeteren), вице-президент и управляющий директор.

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