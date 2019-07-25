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«Ростелеком» приобретает оператора связи «Прометей»

Бизнес Инвестиции и M&A

«Ростелеком» объявил о том, что его дочерняя компания «Башинформсвязь» подписала соглашение о приобретении 100% долей компании «Прометей» (бренд Prometey). Компания с 2004 года оказывает услуги связи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области корпоративным и государственным клиентам, а также физическим лицам.

Оператор обладает собственной волоконно-оптической сетью, покрывающей Санкт-Петербург и ближайшие пригороды, занимает прочные рыночные позиции в сегментах B2B/B2G. «Прометей» реализовал ряд крупных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе по направлению «Безопасный город», тесно взаимодействует с правительством города по строительству и обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 1,6 тыс. организаций, основная доля приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости.

В последние три года «Прометей» активно развивался в массовом сегменте и занял лидирующие позиции по услугам доступа в интернет и кабельного ТВ в новостройках на территории Мурино Ленинградской области. Абонентская база компании выросла до 20 тыс. домохозяйств.

Выручка «Прометея» в 2018 году составила 430 млн рублей.

Сделка соответствует стратегическим целям «Ростелекома» по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса.

«Приобретение “Прометея” расширит возможности “Ростелекома” по реализации инновационных проектов “Умный город” в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Частным абонентам “Прометея” станет доступен расширенный комплекс услуг в новостройках на базе мультимедийной платформы Wink, а также решения “Умный дом” и пакетные предложения с мобильной связью», — отметила старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

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