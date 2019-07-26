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«Ростелеком» модернизировал теплосети в Можайске

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура

«Ростелеком» в сотрудничестве с правительством Московской области провел масштабную модернизацию системы теплоснабжения в Можайском городском округе, которая предусматривает внедрение современных цифровых решений.

За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ. Благодаря инвестиционному проекту удалось повысить надежность и эффективность теплоснабжения, обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2,9 тыс. зданий и сооружений, отмечают в «Ростелекоме». Более 700 из них — многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,75 млн руб.

«Мы предприняли значительные усилия для реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Можайского района. Государственно-частное партнерство правительства региона и “Ростелекома” позволило качественно преобразовать ЖКХ округа и обеспечить его жителей бесперебойной подачей тепла и горячей воды. Уверен, что этот опыт поможет нам в реализации множества других социально значимых проектов в сфере ЖКХ с привлечением инвесторов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности установленного оборудования. Она позволяет дистанционно контролировать состояние объектов теплоснабжения, управлять ими и передавать данные о потреблении энергоресурсов в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья (ЕИАС ЖКХ).

«В проекте мы использовали современное российское оборудование в полном соответствии с задачами импортозамещения. Теперь муниципалитет может не только более эффективно контролировать работу теплосети, но и повышать качество услуг ЖКХ, сократив при этом расходы. “Ростелеком” будет рад продолжить сотрудничество с Правительством Московской области и принять участие в реализации других социально значимых проектов, полезных для жителей Подмосковья», — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Ким.

На следующем этапе сотрудничества «Ростелеком» организует автоматизированные рабочие места диспетчеров эксплуатирующей организации. Это существенно снизит влияние человеческого фактора и обеспечит эффективный контроль над теплосетью.

ЕИАС ЖКХ — это многофункциональная система, которая собирает и анализирует данные обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис аккумулирует актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном ресурсе. С декабря 2017 г. у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.

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