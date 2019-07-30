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Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей

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«Дэни колл» (бренд Danycom) полностью разместил облигации серии БО-01 объемом 1 млрд руб.

Начало размещения первого облигационного выпуска состоялось 23 июля 2019 г. на Московской бирже. Согласно условиям выпуска ставка первого купона, зафиксирована в размере 13,5% годовых, стоимость одной облигации составила 1 тыс. руб. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

«Мы увидели высокий интерес со стороны инвесторов к ценным бумагам "Дэни колл": первоначально номинальный объем выпуска составлял 500 млн руб., но в связи с повышенным спросом он был увеличен до 1 млрд руб. Размещение всего облигационного выпуска заняло менее одной недели — только в первый день торгов нам поступило 72 заявки почти на 500 млн руб. Это говорит о доверии к компании и ясному видению перспектив ее развития. Напомню, в мае 2019 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило "Дэни колл" рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+, прогноз "стабильный", а Московская биржа включила наши облигации в сектор рынка инноваций и инвестиций, где спрос на активы очень высок», — сказал финансовый директор группы Danycom Андрей Романенко.

Группа Danycom представляет собой экосистему взаимодополняющих сервисов: на данный момент в нее входит один из крупнейших в России SMS-агрегаторов Danycom.SMS, виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile, запущенный в 50 регионах страны, и курьерская служба Danycom.Express. В будущем холдинг планирует запустить собственную факторинговую компанию и платежную систему.

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