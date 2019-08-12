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Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка

Бизнес Кадры ИТ в банках

Сбербанк объявил о назначении Оксаны Смирновой-Крелль на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов. Она будет курировать внедрение инженерных продуктов совместно с департаментами ИТ функциональных блоков, руководить коммуникационной функцией блока, а также Управлением ресурсного планирования и Управлением внедрения и реализации стратегии блока «Технологии».

Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии», сказал: «В своей деятельности Оксана сфокусируется на обеспечении единых подходов во взаимодействии наших инженерных подразделений и ИТ-департаментов функциональных блоков. Уверен, что ее управленческий опыт, в том числе в лидировании диджитал- и технологических трансформаций, позволит качественно решить поставленные задачи».

По словам представителей Сбербанка, Оксана Смирнова-Крелль обладает большим опытом управления информационными технологиями в банковской сфере («Связной банк», «Банк Москвы», Сведбанк и др.). До прихода в Сбербанк Смирнова-Крелль с 2016 г. в должности заместителя председателя правления возглавляла информационно-технологический блок в «МТС-банке». За это время ей удалось перестроить функцию ИТ в банке для быстрого создания новых продуктов, осуществить слияние банковской базы клиентов с телекоммуникационной, выстроить процесс ИТ-разработки на основе agile.

Оксана Смирнова-Крелль с отличием окончила МИИТ. В 2009 г. получила степень MBA в British Open University.

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