Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами

Experian инвестировала $20 млн в CompareAsiaGroup, одну из ведущих азиатских платформ по управлению финансами посредством банковских и страховых продуктов и услуг.

Такое финансирование, наряду с прочим открывающее доступ к технологии Experian, позволит CompareAsiaGroup предоставлять еще более эффективные решения для клиентов, отмечают в компании. Перед этим группа CompareAsiaGroup уже вложила значительные средства в электронные ресурсы, включая открытие в 2018 г. в Сингапуре Технологического и научно-исследовательского центра CompareAsiaGroup, который получил поддержку Совета экономического развития Сингапура. Эти инвестиции позволят CompareAsiaGroup более результативно использовать технологии, основанные на анализе данных, и предлагать клиентам более персонализированные услуги.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в странах с низким и средним уровнем дохода 47% взрослого населения лишены банковского обслуживания. В более зрелых экономиках проблемы финансовой инклюзии стоят не так остро, однако физические лица на таких рынках, как Сингапур и Гонконг, часто не имеют комплексного понимания страхования, инвестирования, пенсионных программ и финансовых инструментов (таких как кредитные карты). Основанная в 2014 г., CompareAsiaGroup в настоящее время насчитывает 60 млн пользователей на шести рынках, включая Гонконг (MoneyHero.com.hk), Сингапур (SingSaver.com.sg), Тайвань (Money101.com.tw) и Таиланд (MoneyGuru.co.th). Experian и CompareAsiaGroup откроют людям доступ к необходимым финансовым продуктам и услугам.

Капиталовложение Experian в CompareAsiaGroup – последнее в серии инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществляемых компанией для укрепления финансового положения его жителей. Вложению в CompareAsiaGroup предшествовала недавняя инвестиция Experian в Grab – оба этих капиталовложения четко свидетельствуют о серьезности намерений компании по поддержке финансово-технологической отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Проблема финансовой инклюзии не ограничивается формирующимися рынками. На развитых рынках, таких как Сингапур и Гонконг, многие сталкиваются с неожиданными препятствиями при попытке получить финансовые услуги или составить планы с учетом будущих финансовых потребностей, – сказал Бен Эллиотт, генеральный директор Experian по Азиатско-Тихоокеанскому региону. – Пять крупных инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние 18 месяцев являются ярким проявлением нашей целенаправленной политики по укреплению кредитной экономики региона. Мы будем продолжать работу по улучшению финансовых условий для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Это серьезное обязательство, которое требует повышения общего уровня финансовой грамотности населения и облегчения доступа к финансовым услугам. Мы с оптимизмом двигаемся вперед по этому пути вместе с CompareAsiaGroup, надежным партнером и признанным отраслевым лидером».

Сэм Аллен, генеральный директор CompareAsiaGroup, отметил: «Мы исполнены энтузиазма для обеспечения единого цикла взаимодействия с клиентом, включая сравнение продуктов и цифровые приложения, чтобы помочь людям принимать более мудрые финансовые решения. Такое партнерство еще более укрепляет наши способности в достижении общих целей: помогать людям строить более крепкое финансовое будущее – это общая миссия как CompareAsiaGroup, так и Experian».

Цель партнерства – способствовать внедрению электронных финансовых услуг в регионе. Такое партнерство обеспечит CompareAsiaGroup преимущества от использования Experian One, инструментальной облачной платформы Experian, откроет доступ к цифровой платформе Experian по принятию на обслуживание новых клиентов (Digital Onboarding Platform) и к сервисам автоматизации принятия решений (Decision Management) и скоринга кредитоспособности (Eligibility Scoring). Партнерство также позволит использовать целый ряд сервисов Open Banking в Гонконге, который является приоритетным рынком для обеих компаний. Планируется также работа и на других рынках, в соответствии с местными законами и нормативными актами.

CompareAsiaGroup сумела привлечь в совокупности более $90 млн от таких инвесторов, как Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного банка, Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity, ACE & Company, Jardines, Alibaba Entrepreneurs Fund, SBI Group и H&Q Utrust. Experian является ведущим инвестором в последнем раунде финансирования Серии B1 на сумму $20 млн.