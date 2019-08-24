Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге

Уже сегодня в Санкт-Петербурге стартует большой IT-фестиваль TechTrain 2019 для всех, кто любит IT-инженерию, технологии и разработку ПО.

В программе фестиваля — доклады от тех, кто сделал мир IT таким, как мы его знаем сейчас:

Ричард Столлман — основатель движения свободного ПО и создатель лицензии GNU;

— основатель движения свободного ПО и создатель лицензии GNU; Джон Ромеро — сооснователь id Software, геймдизайнер, один из создателей Wolfenstein 3D, Doom, Quake и Red Faction.

— сооснователь id Software, геймдизайнер, один из создателей Wolfenstein 3D, Doom, Quake и Red Faction. Venkat Subramaniam — эксперт по методологиям разработки;

— эксперт по методологиям разработки; Григорий Бакунов aka bobuk — директор по распространению технологий «Яндекса», один из основателей подкаста Radio-T;

aka — директор по распространению технологий «Яндекса», один из основателей подкаста Radio-T; Андрей Бреслав — отец языка Kotlin;

— отец языка Kotlin; Олег Бартунов — сооснователь и гендиректор Postgres Professional, один из трех ведущих российских разработчиков PostgreSQL;

— сооснователь и гендиректор Postgres Professional, один из трех ведущих российских разработчиков PostgreSQL; Сергей Абдульманов — маркетинговый директор Мосигры;

— маркетинговый директор Мосигры; Иван Ямщиков — научный сотрудник Института Макса Планка (Лейпциг, Германия) и AI-евангелист ABBYY;

— научный сотрудник Института Макса Планка (Лейпциг, Германия) и AI-евангелист ABBYY; Виталий Фридман — автор, соавтор и редактор всех Smashing Books. В настоящее время занимает позицию главного редактора Smashing Magazine в прекрасном городе Фрайбург, Германия.

А в воскресенье мы приготовили особый сюрприз для всех геймеров и олдфагов — в Doom Game Deathmatch Play с самим отцом-создателем игры — Джоном Ромеро. В рамках TechTrain 2019 Джон сразится лицом к лицу с несколькими участниками фестиваля в Doom. Никаких iddqdidkfa, всё по-честному! Приходите и покажите, на что способны.

Кроме докладов будет большая выставка со стендами компаний и сообществ: от стартапов до банковского энтерпрайза, от хардкорных железячников до модных JS-разработчиков.

Ребята из Embox порадуют всех любителей поковыряться в железе и привезут роботов. Также они проведут мастер-класс по их программированию. Можно будет вдоволь и попрограммировать и поиграть.

На стенде PostgresSQL Russia можно будет сыграть в пасьянс маджонг, игру «Кит 2.0» — нужно ставить Postgres-контейнеры на Докер и получать мерч в награду. А ещё можно будет принять участие в опросе за мерч и в конкурсе по сбору паззл-слона. И, конечно, получить консультацию на тему архитектуры, эксплуатации, тонкой настройки и т.п.

Ребята из Burning Lead готовят целую программу активностей. Сначала они на стенде сообщества прочитают доклад про внутренние коммуникации в командах и разрешение конфликтных ситуаций, а затем проведут дискуссию про работу с токсичными разработчиками.

Команда ProgMsk серьезно подошла к организации активностей на своём стенде. Они готовят мастер-класс по обучению программированию (Dr. Rachet), модерации и фасилитации, Soft Skills для технарей. А также будут мини-доклады: навигация по морю разработки для начинающих, организация командной работы, как делать доклады.

Это лишь малая часть активностей IT-сообществ TechTrain 2019. На сайте фестиваля можно найти их всех. Там же, на сайте, можно прочитать описания докладов спикеров и приобрести билеты.

TechTrain — это возможность увидеть срез современной IT-реальности, обменяться опытом с коллегами, развиртуалиться с теми, кто знаком вам по общению в сети, а также познакомиться и поговорить с мировыми экспертами, которых обычно можно встретить на топовых IT-конференциях с дорогими билетами.

Приходите посмотреть, чем живут другие, и рассказать о себе и своих проектах!

Подробности и билеты на сайте.