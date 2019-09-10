В Axis назначен новый региональный директор по Восточной Европе, России и СНГ

Axis Communications объявила о назначении Магнуса Зедерфельда на должность регионального директора по странам Восточной Европы, России и СНГ. Ранее этот пост занимала Анна Форсберг. Сейчас она исполняет обязанности вице-президента по продажам в регионе ЕМЕА – на период временного отсутствия Верены Рантхейн.

Ключевыми задачами г-на Зедерфельда на новом посту станут масштабное расширение бизнеса компании в регионе, укрепление позиций Axis на рынке инновационных решений для видеонаблюдения, дальнейшее развитие партнерской сети, а также организация эффективного сотрудничества с государственными органами и крупнейшими заказчиками.

Магнус Зедерфельд присоединился к команде Axis более десяти лет назад. До своего нового назначения он последовательно отвечал за организацию эффективной системы продаж в Северной Европе, формирование и реализацию глобальной стратегии работы с дистрибуторами и руководил бизнесом Axis в Юго-Восточной Азии.

Новое назначение г-на Зедерфельда далеко не случайно. Обладая более чем двадцатилетним опытом в системе международных продаж и управления маркетингом (15 из них связаны с бизнесом в Восточное Европе), Магнус пользуется репутацией одного из лучших экспертов по работе на сложных, высококонкурентных развивающихся рынках.

Большое внимание на новом посту г-н Зедерфельд намерен уделять дальнейшему укреплению командного духа Axis как одной из важнейших составляющих развития стратегического сотрудничества с партнерами компании. При этом он подчеркивает, что мы стоим на пороге трансформации рынка, где современные технологические решения стремительно развиваются, становясь не только все более умными, но и более комплексными. Поэтому особенно важно помочь заказчикам увидеть все возможности и преимущества инноваций Axis и правильно их внедрять, чтобы получать максимально эффективную отдачу от инвестиций. Не менее актуальным г-н Зедерфельд считает популяризацию в регионе комплексных решений Axis, включающих приложения для видеоаналитики, систем сетевого аудио для безопасности и контроля доступа.

«Предложение возглавить бизнес в регионе Вoстoчнoй Еврoпы, России и СНГ – большая честь и ответственность для меня, – сказал Магнус Зедерфельд, региональный директор Axis Communications по странам Восточной Европы, России и СНГ. – Объясню почему. Анализ рынка, опыт работы Axis в регионе в предыдущие годы, растущие финансовые показатели – все это говорит о том, что бизнес в данных странах имеет серьезный потенциал, способен показать высокие темпы роста и динамику развития партнерской сети. Я считаю, что этот рынок готов к инновациям, а значит – к использованию всего спектра инновационных технологий Axis. Рассчитываю, что эти условия и высочайшая квалификация инженеров, управленцев и продавцов Axis и партнеров позволит нам совершить быстрый и мощный скачок в развитии нашего глобального бизнеса, а заказчикам – использовать действительно лучшие и самые современные технологии будущего».