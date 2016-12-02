Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны

Племянник президента Казахстана Кайрат Сатыбалдыулы за $17 млн приобрел 3,4% акций крупнейшего оператора фиксированной связи страны - «Казахтелекома». За последний год это уже второе крупное изменение среди миноритарных акционеров оператора.

Новый акционер «Казахтелекома»

Казахстанская компания Alatau Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций крупнейшего в Казахстане оператора фиксированной связи - «Казахтелеком». Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заявление ACI.

Сумма сделки составила 5,8 млрд тенге ($17 млн). Каким образом были приобретены данные акции, не сообщается, однако известно, что ранее аналогичным пакетом акций «Казахтелекома» владел «Единый национальный пенсионный фонд» Казахстана.

Родственник президента Казахстана

Компания ACI принадлежит Кайрату Сатыбалдыулы, племяннику президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инвестиционная компания Alatau Capital Invest Сатыбалдыулы также владеет 30% долей в холдинге Kaspi, основным активом которого является Kaspi Bank.

«Казахтелеком» находится под контролем государства. 51% оператора принадлежит государственному холдингу «Самрук». На начало текущего года 24,5% оператора принадлежали офшорам Bodam и Dera Services, за которым стояла предпринимательница Айгуль Нуриева.

Перестановки среди акционеров «Казахтелекома»

Но весной 2016 г. Нуриева покинула совет директоров «Казахтелекома», а летом стало известно, что принадлежащие Нуриевой пакеты акций «Казахтелекома» были приобретены офшором Sobrio, владельцем которого называют казахстанский предприниматель, совладелец Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании Александр Клебанов.

Племянник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приобрел 3,4% «Казахтелекома»

«Казахтелеком» - крупнейший в Казахстане оператор фиксированной связи. Выручка компании за 2015 г. составила 182,7 млрд тенге ($530 млн), чистая прибыль - 24 млрд тенге ($70 млн). В 2012 г. «дочка» «Казахтелекома» - «Алтел» - первой в Казахстане запустила сотовую сеть стандарта LTE. Позднее «Алтел» построил сети также в стандартах GSM и 3G.

Но в конце 2015 г. «Казахтелеком» договорился об объединении своих сотовых активов с местным филиалом шведского Tele2, причем контроль в совместном предприятии получил Tele2. После этого остальные сотовые операторы Казахстана -«Кар-Тел» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom) и Kcell («дочка» шведской Telia) - также получили частоты для LTE.