Полиция установит тысячу ПК на ОС Linux и процессорах «Байкал»

МВД намерено внедрить в своих пунктах оказания госуслуг населению систему электронной очереди, которая будет построена на оборудовании, произведенном исключительно в России, в частности на процессорах «Байкал».

Электронная очередь — на «Байкалах»

Система электронной очереди в пунктах Министерства внутренних дел (МВД), в которых оказываются госуслуги населению, будет построена на аппаратных и программных решения, произведенных в России. Ключевыми компонентами системы станут компьютеры на отечественных процессорах Baikal-T1 компании «Байкал электроникс».

Подрядчика для разработки соответствующих технологических решений министерство выберет в рамках объявленного 9 декабря 2016 г. конкурса с начальной ценой контракта в p198,71 млн. На системные блоки на «Байкалах» из этой суммы приходится чуть более p27 млн.

Непосредственным заказчиком работ выступает научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД. Прием заявок на тендер продлится до 29 декабря 2016 г. Подведение итогов намечено на 30 декабря 2016 г. Срок исполнения контракта ограничен 15 декабря 2017 г.

Электронная очередь в пунктах оказания госуслуг по линии МВД будет создана с помощью процессоров «Байкал»

Отметим, что Baikal-T1 построены на микропроцессорной архитектуре MIPS, созданной по принципам RISC-систем (компьютеров с сокращенным числом команд). Ее важной особенностью является ориентация на ОС семейства Linux. Windows напрямую (без эмуляторов) на них не запускается.

Помимо производителя процессоров, конкретные вендоры остального оборудования в техническом задании не прописаны. Что же касается чипов, то, как отметил в разговоре с CNews представитель «Байкал электроникс» Андрей Малафеев, опытные образцы процессоров Baikal-T1 стали доступны для разработчиков еще в мае 2015 г., а с сентября, после выпуска промышленной партии, их могут свободно приобретать любые коммерческие заказчики.

Что планируется создать

В ходе исполнения будущего договора подрядчику предстоит разработать типовой комплекс электронной очереди и адаптировать под него программное обеспечение с открытым кодом. По условиям тендера комплексы будут состоять из электронных табло (номенклатура поставки включает 2,5 тыс. штук), терминалов (500 штук), LCD-панелей (500 штук), коммутаторов (400 штук) и системных блоков ПК на «Байкалах» (500 для терминалов и 500 для автоматизированных рабочих мест операторов).

На основании разработанного решения исполнителю предстоит создать опытный участок информационно-технологической инфраструктуры электронной очереди, который охватит 330 пунктов МВД по предоставлению госуслуг населению (с пропускной способностью не менее 50 человек в день) в городах по всей территории России.

Будет ли проект в случае успеха тиражирован на остальные объекты МВД по предоставлению госуслуг (и сколько их всего), и будет ли идти речь именно о технологическом решении, созданном в рамках рассматриваемого здесь пилота, в «Специальной технике и связи» на момент выхода материала CNews не ответили.

Кто может стать поставщиком

Как уже отмечалось выше, приобрести процессоры Baikal-T1 и создать на них какое-либо решение может любая коммерческая компания. Как следует из тендерной документации, при определении начальной цены контракта заказчик собрал предложения от четырех неназванных потенциальных поставщиков.

Отметим, что МВД закупается оборудованием на «Байкалах» не впервые. Так, в ноябре 2017 г. ведомство провело аукцион с начальной ценой контракта в p357 млн на поставку ПК на этих процессорах для приема теоретических экзаменов на водительские права.

Тогда при определении начальной цены заказчик собрал предложения от пяти неназванных потенциальных поставщиков, однако непосредственно на торги вышла лишь одна компания — «Т-платформы», которая является материнской структурой по отношению к «Байкал электроникс».