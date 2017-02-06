«Убийца Android» случайно слил в сеть факт своего секретного ребрендинга

Компания Cyanogen, создатель мобильной прошивки CyanogenMod, возродилась под брендом Andrasta – об этом свидетельствуют фото, которые неосторожно выложил в интернет её гендиректор. Это не первая попытка отказаться от скомпрометированного бренда Cyanogen – то же самое ранее сделало сообщество разработчиков CyanogenMod, переименовавшее свой проект в LineageOS.

Cyanogen переродилась под новым именем

Компания Cyanogen, разработчик мобильной прошивки CyanogenMod, возродилась под названием Andrasta. Доказательства этого выложил в соцсети Twitter бывший гендиректор Cyanogen Кирт МакМастер (Kirt McMaster). Он поделился двумя фото, на одном из которых представлен вид на офис Cyanogen с улицы. На стеклянной двери виден логотип Andrasta, его же можно разглядеть на рекламных щитах в самом офисе.

Какое-то время спустя МакМастер удалил свой твит, но журналисты успели убедиться, что фото соответствует реальности, сообщает ресурс Droidmen. Съёмщик офиса поменяться не мог – у Cyanogen подписан договор об аренде этого помещения до 2018 г. Таким образом, тождество Cyanogen и Andrasta можно считать установленным.

В соцсети LinkedIn висит объявление о наборе в штат Andrasta. Компания ищет сотрудников по 15 направлениям. Среди прочего ей нужны разработчики приложений для Android, операционных систем реального времени и другого ПО. Ещё Andrasta готова нанять специалистов по Android-интеграции, большим данным, машинному обучению, искусственному интеллекту, продуктовых аналитиков и менеджеров, а также веб-разработчиков.

Таинственные фото

На фотографии офиса, выложенной МакМастером, видно, что здание Cyanogen находится в несколько запущенном состоянии. Кроме того, недавно оно пострадало в результате дорожного происшествия – в угол дома врезался автомобиль Tesla, что, по-видимому, и стало причиной публикации фотографий. В том же посте МакМастер выложил ещё одно фото, на котором показан этот автомобиль, с вмятиной на бампере.

Компания Cyanogen переродилась под новым логотипом Andrasta

Не совсем ясно, кому принадлежит автомобиль. Однако сервис Google Street View позволяет увидеть, что это же авто, или очень похожее, стояло некоторое время назад на парковке возле здания Cyanogen. Возможно, владельцем электромобиля является кто-то из сотрудников или сам МакМастер. Во всяком случае, существование этого авто дало повод зарубежным СМИ заподозрить участие Tesla во внезапном возрождении Cyanogen. Это объяснило бы, откуда у компании появились средства.

Примечательно, что на сайте Andrasta прямо под надписью «создано людьми из» находится логотип Tesla. Там же можно увидеть логотипы Microsoft, Google, Qualcomm и других видных игроков ИТ-отрасли. Зарубежные СМИ высказывают предположение, что официально о перерождении Cyanogen в Andrasta будет объявлено в ближайшее время.

Проблемы Cyanogen

О проблемах Cyanogen заговорили в июле 2016 г., когда компания сообщила, что планирует сократить 20% штата, то есть около 30 работников. Уволены были те сотрудники, которые занимались разработкой Cyanogen OS – коммерческой версии прошивки CyanogenMod. Анонсируя сокращения, генеральный директор Лиор Тал (Lior Tal) предположил, что компания займется разработкой мобильных приложений вместо продвижения и доработки «альтернативного Android’а».

Новая стратегия должна была исправить положение Cyanogen, на которую за последнее время обрушилось несколько ударов. Например, в августе 2016 г. в СМИ появилась информация, что компания прибегла к обману, завысив в официальном сообщении количество пользователей своей ОС. В 2015 г. руководство Cyanogen сообщило, что прошивку использует 50 млн человек, но согласно внутреннему отчету для совета директоров в 2016 г. количество пользователей составляло всего 25 млн.

Таинственный электромобиль заставил СМИ заподозрить участие Tesla в перерождении Cyanogen

В октябре 2016 г. компания Cyanogen заявила, что прекращает дальнейшую разработку собственно ОС, и займется вместо этого созданием так называемых модулей — модификаций и дополнений, которые производители смартфонов смогут использовать в дополнении к Android. Модификации планировалось создать на основе отдельных частей CyanogenMod. Проект получил название Modular OS.

В конце декабря 2016 г. Cyanogen объявила об отключении сервисов Cyanogen OS. Разработчики некоммерческой версии прошивки ответили на это отказом от бренда Cyanogen и созданием новой системы LineageOS, которая придет на смену CyanogenMod.

Что такое CyanogenMod

Мобильная платформа CyanogenMod, созданная в 2010 г. на основе Android, имеет о ряд преимуществ перед продуктом Google. Среди них расширенная поддержка визуальных тем, поддержка кодека FLAC, база данных точек доступа, клиент OpenVPN, улучшенное меню перезагрузки, поддержка функции раздачи интернета по Wi-Fi, Bluetooth и USB, возможность разгона процессора и т. д. Список официально поддерживаемых устройств включает около 250 моделей, среди них – гаджеты всех популярных марок, включая флагманские аппараты Samsung.

Выгодное отличие CyanogenMod от Android заключается в том, что производители смартфонов не должны выплачивать Cyanogen роялти за каждое проданное устройство, как это происходит в случае с Google. Также Cyanogen не требует предустановки вместе со своей ОС большого количества приложений. Оценив эти отличия, СМИ прозвали CyanogenMod «убийцей Android».