МТС продала дочернего сотового оператора за $1

Сумма сделки по продаже МТС своей узбекской «дочки» составила символические $1. Стремительный уход МТС из Узбекистана мог быть связан с антикоррупционным расследованием американских властей в отношении дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой.

Продажа оператора за $1

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) продала принадлежавшую ей контрольную долю в узбекском сотовом операторе Universal Mobile Systems (UMS) за символический $1. Это следует из годового отчета МТС.

На момент создания в 2014 г. стоимость UMS оценивалась в 9,06 млрд руб. В 2016 г. выручка компании составила 5,115 млрд руб., убыток – 1,3 млрд руб. Продажу UMS в МТС объясняют «рядом причин и обстоятельств».

Драматическая история МТС в Узбекистане

История работы МТС на узбекском рынке весьма драматична. В 2004 г. российская компания приобрела контрольный пакет крупнейшего на тот момент сотового оператора в республике «Уздунробита» за $126 млн. Позднее был оставшийся пакет акций за $250 млн.

Впоследствии выяснилось, что продавцом «Уздунробита» был Рустам Мадумаров – гражданский муж Гульнары Каримовой, дочери занимавшего в тот период времени пост Президента Узбекистана Ислама Каримова. Компанией продолжал руководить Бекзод Ахмедов – близкий к Гульнаре Каримовой человек.

Гульнара Каримова, дочь Президента Узбекистана, при жизни отца

контролировавшая весь телекоммуникационный рынок страны

В 2012 г. власти Узбекистана начала атаку на «Уздунробита», вследствие чего компания прекратила работу. Конфликт объясняли ссорой между Гульнарой Каримовой и Бекзодом Ахмедовым, который к тому времени бежал в Россию.

В 2014 г. МТС удалось договориться о повторном выходе на узбекский рынок. Была создана компания UMS, в которой россияне получили 50,01% акций. Оставшийся пакет достался государственному «Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения», который в 2016 г. и выкупил долю МТС.

Коррупция в узбекских телекоммуникациях

В 2012 г. шведские СМИ занялись расследованием коррупционных взаимоотношений с Гульнарой Каримовой международных телекоммуникационных компаний, работающих на узбекском рынке: МТС, Vimpelcom (торговая марка «Билайн») и шведско-финской TeliaSonera.

Этим вопросом заинтересовались и правоохранительные органы США, Нидерландов, Швеции и Швейцарии. На счетах, предположительно принадлежащих Каримовой, было арестовано порядка $1 млрд.

Дольше всего расследование продлилось в отношении Vimpelcom. В 2016 г. компания признала себя виновной перед американскими властями в коррупции в США и согласилась выплатить штраф в размере $795 млн.

К МТС официально претензий не предъявлялось. Однако стремительный уход компании из Узбекистана объясняли как раз желанием МТС избежать возможной ответственности перед американскими властями за сотрудничество с Гульнарой Каримовой.