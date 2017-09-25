Разработчик GPU для iPhone, брошенный Apple, продается по частям за $740 млн

Компания Imagination Technologies, лицензировавшая свои графические чипы для продукции Apple, будет выкуплена американским фондом Canyon Bridge. Фонд имеет связи с Китаем, из-за чего власти США запретили ему недавно приобрести другого разработчика чипов, американского. Чтобы эти же органы не вмешивались в сделку с Imagination Technologies, британскую компанию придется продать по частям.

Продажа Imagination Technologies

Британская компания Imagination Technologies, обеспечивавшая Apple графическими чипами для мобильных устройств, согласилась продать себя американскому инвестиционному фонду Canyon Bridge, которому оказывает поддержку китайский фонд Yitai Capital. Стоимость сделки составляет 550 млн фунтов стерлингов (около $743,2 млн). Продажа британской компании последовала через полгода после того, как Apple, самый крупный ее клиент, отказалась от ее услуг.

Последние смартфоны Apple — iPhone 8 и iPhone X — были созданы с использованием графического чипа уже собственной разработки — A11 Bionic. Чип был спроектирован специально с учетом нужд искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Он пришел на смену решению PowerVR, которое лицензирует Imagination. Согласно заявлению британской компании, Apple не предоставила достаточно доказательств, что обходится без ее технологий, не нарушая при этом никакие патенты.

Условия сделки

Imagination Technologies была выставлена на продажу в конце июня — после того, как потеряла около 70% своей стоимости из-за разрыва отношений с Apple. По условиям сделки, Canyon Bridge получит всю компанию кроме подразделения по выпуску микропроцессоров MIPS. Это подразделение будет продано отдельно за $65 млн другой американской инвестиционной группе — Tallwood Venture Capital.

Canyon Bridge базируется в Пало-Альто, штат Калифорния. За каждую акцию Imagination фонд заплатит 182 пенса. После объявления о сделке акции британской компании взлетели более чем на 40%, но все равно торгуются ниже предложенной цены — по 172 пенса.

Компания Imagination Technologies будет продана за 550 млн фунтов стерлингов



Canyon Bridge обещает не проводить сокращение штата Imagination Technologies и не менять местоположение главного офиса компании. Штат британской компании насчитывает около 1,2 тыс. сотрудников, более половины из них находится в Великобритании. Остальные работают в других странах Европы, а также в США, Китае и Индии.

Возможные препятствия

Издания вроде The Guardian и Engadget сравнивают покупку Imagination с другой сделкой Canyon Bridge, которая так и не состоялась. Две недели назад власти США запретили этому же фонду выкупить американского производителя чипов Lattice Semiconductor. Запрет был вызван тем, что Canyon Bridge был основан с привлечением китайского государственного капитала и имеет непрямые связи с космической программой Пекина, пишет The Guardian. Canyon Bridge управляет капиталом в $1,5 млрд от имени китайского Yitai Capital.

Поэтому Imagination решила отдельно продать подразделение MIPS, сообщает издание. Разработкой MIPS ранее занималась американская компания MIPS Technologies, поглощенная британским разработчиком в 2013 г. Таким образом, сделка между Imagination и Canyon Bridge частично находится в юрисдикции комитета по иностранным инвестициям в США, который и заблокировал продажу Lattice Semiconductor. Отдельная продажа MIPS выводит сделку из зоны ответственности комитета.

Imagination и Apple

В апреле 2017 г. стало известно, что Apple собирается разрабатывать собственные графические процессоры для iPhone, iPad и других своих устройств. Они будут использоваться вместо решений Imagination, которая лицензировала свои GPU для продукции Apple. Полностью заменить чужие решения своими Apple намерена до 2019 г. Объявление привело к моментальному падению акций британского разработчика на 69%. В последний раз стоимость Imagination была такой низкой во время кризиса 2009 г.

Партнерство с Apple приносило Imagination половину ее выручки, так как британский разработчик получает роялти с каждого устройства. В течение финансового года, который закончился 30 апреля 2016 г., Imagination получила от Apple около 60,7 млн фунтов стерлингов роялти и лицензионных выплат. Общая выручка британской компании в указанном году составила 120 млн фунтов.

До этого в марте 2016 г. в СМИ распространилась информация о том, что Apple собирается выкупить британского разработчика, причем переговоры находятся в зрелой стадии. Перед тем акции Imagination в течение года опустились в общей сложности на 50%, но сообщение о покупке вызвало их мгновенный рост на 20%, после чего Apple отказалась от сделки.

Еще раньше, с 2004 г. по 2009 г. Imagination была полем борьбы между Apple и Intel. Обе компании наращивали свою долю в акционерном капитале британского разработчика, стремясь блокировать влияние друг друга. В 2014 г. Intel уступила, продав 9% акций за 20 млн фунтов. Доля Intel таким образом сократилась до 4%, в то время как у Apple осталось более 8%, которыми она владеет до сих пор.