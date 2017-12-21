«Мегафон» резко снижает плату за роуминг

«Мегафон» решился на отмену роуминговой наценки при поездках абонентов внутри сети оператора. Это произошло после требований Федеральной антимонопольной службы.

«Мегафон» убрал наценки на внутрисетевой роуминг

«Мегафон» сообщил об отмене внутрисетевого роуминга. По новым правилам, входящие при поездках по России (в зоне действия сети «Мегафон») будут бесплатными.

Исходящие звонки на номера региона пребывания будут стоить 2 руб. за минуту, одно исходящее SMS будет стоить 3 руб. Цена мобильного интернета останется такой же, как и домашнем регионе.

Новые правила будут внедряться поэтапно, так как для этого потребуется изменить порядка 3 тыс. тарифов по всей стране. Первые изменения будут произведены в начале 2018 г.

Сейчас базовая стоимость услуг во внутрисетевом роуминге (без подключения опций) составляет 10 руб. за 1 МБ интернет-трафика, минуту входящего вызова и минуту исходящего вызова на номера домашнего региона и региона пребывания. Одно исходящее SMS стоит 5 руб.

Новые роуминговые тарифы «Мегафона» не касаются Крыма: в этом регионе действует не внутрисетевой, а национальный роуминг с местными операторами, в частности, с «К-Телеком».

«Мегафон» стал вторым оператором «большой четверки», резко снизившим плату за роуминг

Относительно роуминга в Крыму представители «Мегафона» сообщили CNews, что продолжают диалог со своими роуминговыми партнерами.

«Билайн» избавился от роуминговой наценки в Крыму

Оператор «Вымпелком», работающий под торговой маркой «Билайн», неделю назад сообщил о снижении стоимости национального роуминга – то есть роуминга в Крыму. Цена одной минуты входящего и исходящего вызова по России была снижена до 2 руб. Столько же будет стоить 1 МБ интернет-трафика и одно SMS-сообщение.

Что касается внутрисетевого роуминга, то на последних тарифах «Вымпелкома» – «Ноль сомнений» и линейки «Все» - такое понятие более не используется.

В МТС пока инициативы коллег не комментируют.

Как власти борются за отмену роуминга при путешествиях по России

Напомним, в начале 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала борьбу за отмену роуминга при поездках по России. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин говорил, что еще до конца I квартала будет отменена роуминговая наценка в Крыму, а до конца I полугодия внутрисетевой роуминг вообще.

Однако этого не произошло. Тогда летом ФАС потребовала от «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отменить сначала внутрисетевой, а затем и национальный роуминг. Поскольку ни того, ни другого не произошло, ФАС завела в отношении операторов два административных дела.

Ранее Голомолзин приветствовал предпринятый «Вымпелкомом» шаг по снижению стоимости услуг в Крыму. Замглавы ФАС пообещал, что данное обстоятельство будет учтено при вынесении решения по антимонопольному делу.