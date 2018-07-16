Основатель «Связного» стал банкротом

Максим Ноготков, создавший розничную сеть «Связной», признан банкротом. Соответствующее требование в суд было направлено структурой Олега Малиса, который несколько лет назад получил контроль над «Связным». Задолженность Ноготкова составляет 7,2 млрд руб.

Максим Ноготков банкрот

Основатель розничной сети «Связной» Максим Ноготков признан банкротом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс». Решение о банкротстве было принято Арбитражным судом Калужской области.

Иск о признании Максима Ноготкова банкротом подал кипрский офшор Strafor Commercial. Ранее было известно, что этот офшор связан со «Связным» и структурами его нынешнего владельца Олега Малиса. В частности, «Мегафон» предоставлял данному офшору кредит на $43,8 млн.

Первоначально иск к Ноготкову был подан в Арбитражный суд Москвы. Однако представитель ответчика, так же как еще один участник дела – кипрский оффшор Aklia Trading – настояли на передачу дела в Арбитражный суд Калужской области, поскольку Ноготков сменил место постоянной регистрации. Вместо Москвы предприниматель теперь зарегистрирован в расположенной в Дзержинском районе Калужской области деревне Звизжи.

Признан банкротом Максим Ноготков, создатель розничной сети «Связной»

Суд включил Strafor Commercial в число кредиторов Ноготкова третьей очереди с суммой заявленных требований 7,2 млрд руб. Финансовым управляющим Ноготкова назначен член организации арбитражных управляющих «Содействие» Виктор Ельцов.

Как Ноготков создал и потерял «Связной»

Сеть «Связной» была создана в начале 2000-х годов и была одним из лидеров в сфере торговли мобильными телефонами. В начале 2010-х годов Ноготков стал активно диверсифицировать бизнес: были созданы банк «Связной», сеть по торговле непродовольственными товарами Enter, ювелирная сеть Pandora и различные стартапы.

Однако в 2014 г. структуры Ноготкова не стали справляться с долгами. Предприниматель попытался продать сеть «Связной» МТС, но сделка не состоялась. Ситуация осложнялась сложной структурой кредиторов.

51% акций кипрского офшора Trellas Enterprises, объединявшего все активы Ноготкова, были заложены по кредиту от группы «Онэксим» на сумму $120 млн. На более низком уровнем кредиторами и залогодержателями выступали Сбербанк, Промсвязьбанк и другие финансовые структуры.

В конце 2014 г. права требования по кредиту, выданному «Онэксимом», выкупали группа Solvers предпринимателя Олега Малиса. Олег Малис брат президента конкурирующей со «Связном» сети «Евросеть» Александра Малиса.

Ноготков пытался сопротивляться переходу его активов под контроль Малиса, но безуспешно. В 2015 г. Олег Малис установил контроль над «Связным». Недавно «Связной» объединился с «Евросетью». Перед этим произошел раздел «Евросети» между «Мегафоном» и «Вымпелкомом». Юридическое лицо «Евросети» осталось за «Мегафоном».

Контроль над объединенной компанией «Евросеть» и «Связной» получила группа Solvers, блокпакет достался «Мегафону». Объединенная компания будет работать под брендом «Связной», ее президентом стал Александр Малис.

Кто может стоять за иском к Ноготкову

Ранее Олег Малис называл причиной неудач Ноготкова активное инвестирование в различные стартапы и большое число кредитов, которые предприниматель брал за счет «Связного». Кроме того, Олег Малис говорил, что у Ноготкова остается задолженность перед его структурой, и суды между сторонами продолжатся.

В конце 2015 г. Лондонский арбитражный суд удовлетворил иск принадлежащей Олегу Малису структуры North Financial Overseas к Trellas Enterprises и Ноготкову о взыскании задолженности в размере $135 млн. Речь идет о вышеупомянутом долге размером $120 млн, права требования по которому ранее перекупил Малис, и процентов по нему. Впоследствии данное решение было подтверждено Арбитражным судом Москвы.

Президент объединенной компании «Евросети» и «Связного» Александр Малис заявил CNews, что его структуры не имеют отношения к иску к Ноготкову. Предприниматель предположил, что этим делом может заниматься его брат Олег. Представитель принадлежащей Олег Малису группы Solvers не ответил на звонки CNews.

Максим Ноготков не ответил на вопрос CNews в социальных сетях. Известно, что, потеряв контроль над «Связным», предприниматель уехал из России в Силиконовую долину и занялся созданием стартапов, связанных с «развитием человека и новых взаимоотношений между людьми».