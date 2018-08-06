BlaBlaCar выкупил у Mail.Ru Group своего конкурента

Mail.Ru Group продала компании BlaBlaCar свой сервис BeepCar. Холдинг выходит из сектора карпулинга, но оставит за собой рекламный трафик BeepCar.

BlaBlaCar укрепляет лидерские позиции в России

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar приобрел у Mail.Ru Group конкурирующий российский сервис BeepCar, говорится в официальном сообщении на сайте Mail.Ru Group. Сумма сделки не называется.

Начиная с осени 2018 г., трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar, говорится в сообщении российского холдинга. Сделка предусматривает получение дохода от рекламы для Mail.Ru Group, при этом холдинг продолжит фокусироваться на развитии других своих крупных вертикалей: доставки еды, трансграничной торговле и классифайдах.

Mail.ru Group не раскрывает финансовые условия сделки. По данным агентства «Интерфакс», что Mail.ru Group не претендует на долю в BlaBlaCar в обмен на BeepCar.

По словам Николя Бруссона (Nicolas Brusson), сооснователя и главы BlaBlaCar, сделка по приобретению BeepСar позволит компании удвоить активность на российском рынке: «Приобретение BeepСar позволит нам удвоить активность в России и предлагать еще более надежный сервис карпулинга (совместных поездок - прим. CNews), который соответствует потребностям миллионов россиян в удобном и эффективном решении для поездок на дальние дистанции».

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев по поводу продажи BeepCar отметил следующее: «Мы рады объявить о начале долгосрочного партнерства с BlaBlaCar, в ходе которого мы интегрируем BeepCar в их систему. Сотрудничество позволит нам сосредоточиться на развитии наших ecommerce-инициатив, при этом даст пользователям возможность продолжить пользоваться любимым карпулинговым сервисом».

Игроки российского рынка карпулинга

Российский сервис карпулинга BeepCar был запущен холдингом Mail.Ru Group в начале 2017 г. На момент запуска BeepCar в Mail.Ru Group оценивали рынок междугородних пассажирских перевозок наземным транспортом примерно в 300 млрд рублей в год.

BlaBlaCar поглотил конкурирующий российский сервис BeepCar

По данным Mail.Ru Group, за два года развития BeepCar общее число установок приложения сервиса в России по данным на II кв. 2018 г. превысило 5 млн. Другие данные о сервисе в Mail.Ru Group не раскрыли.

Компания BlaBlaCar была основана во Франции в 2006 г. Интернет-сервис специализируется на предоставлении автовладельцам информации о попутчиках для совместных поездок с целью разделения между ними транспортных расходов.

BlaBlaCar вышел на российский рынок в 2014 г. На сегодняшний день сервис остается лидером рынка карпулинга в России: по данным BlaBlaCar, количество пользователей сервиса в России превышает 15 млн человек при совокупной аудитории BlaBlaCar в мире порядка 65 млн пользователей.

С января 2018 г. на российском рынке карпулинга также действует «Яндекс» со своим приложением «Яндекс.Попутка». В настоящее время сервис «Яндекса» находится в экспериментальном режиме и обкатывается в Ростовской области и Красноярском крае.