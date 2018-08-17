Qiwi забирает себе клиентов «Рокетбанка»

Платежная система Qiwi завершила переговоры с прошедшим процедуру санации банком «ФК Открытие» о судьбе виртуальных банков «Рокетбанк» и «Точка». Клиенты «Рокетбанка» будут переведены в Киви Банк, а для развития «Точки» ранее было создано совместное предприятие.

Qiwi и «ФК Открытие» решили судьбу «Рокетбанка»

Платежная система Qiwi договорилась с банком «ФК Открытие» о судьбе виртуального «Рокетбанка». Как говорится в материалах Qiwi, клиенты «Рокетбанка» с 25 июля 2018 г. начали переводиться в Киви Банк, подконтрольный группе Qiwi. Процесс должен завершиться до конца 2018 г.

«Рокетбанк» - виртуальный банк, создававшейся фондом Runa Capital. Первоначально его клиентов обслуживал банк «Интеркоммерц». В 2014 г. у «Интеркоммерца» отозвали лицензию, после чего «Рокетбанк» перешел на обслуживание в банк «ФК Открытие». В 2016 г. «ФК Открытие», подконтрольный на тот момент группе «Открытие Холдинг», приобрел «Рокетбанк».

В августе 2017 г. Qiwi договорилась с «ФК Открытие» о приобретении активов «Рокетбанка» и другого виртуального банка «Точка». Сумма сделки составила около 700 млн руб. «Точка» - виртуальный банк для предпринимателей, созданный командой Банк24.ру, перешедшей после отзыва у него лицензии в «ФК Открытие».

Клиенты «Рокетбанка» начали переводиться в Киви Банк, подконтрольный группе Qiwi. Переход завершится до конца 2018 года

В конце августа 2017 г. группа «Открытие Холдинг» потеряла контроль над банком «ФК «Открытие». В связи с тяжелой финансовой ситуацией Центробанк принял решение ввести временную администрацию в банке «ФК Открытие» и подверг банк санации с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

Сделка с Qiwi заключалась с прежним руководством банка «ФК Открытие». Новое руководство банка пообещало проверить такого рода сделки.

Как Qiwi и «ФК Открытие» поделили банк «Точка»

В июне 2018 г. Qiwi и банк «ФК Открытие» договорились о судьбе проекта «Точка». Для него было создано отдельное юридическое лицо АО «Точка». В нем Qiwi получила 50% плюс одну акцию, банк ФК Открытие» 40% акций, оставшиеся 10% минус одна акция перешли менеджменту «Точка».

При этом прибыль «Точка» будет разделена в равных долях между Qiwi и банк «ФК Открытие»: они получат по 45%. Еще 10% от прибыли получит менеджмент. Теперь же была решена судьба и «Рокетбанка».

Как «Открытие Холдинг» и «ФК Открытие» покупали и продавали друг другу акции Qiwi

В 2015 г. группа «Открытие Холдинг» получила примерно 9% акций Qiwi. В августе 2017 г. банк «ФК Открытие», будучи подконтрольным группе «Открытие Холдинг», приобрел еще 9% акций Qiwi.

Затем банк «ФК Открытие» приобрел у группы «Открытие Холдинг» всю ее долю в Qiwi, увеличив тем самым свою долю в Qiwi до 18%. Последняя из серии соответствующих сделок состоялась 25 августа 2017 г., и в этот же день в банке «ФК Открытие» была введена временная администрация.

Позднее группа «Открытие Холдинг» скупила 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб., которые затем в рамках сделки РЕПО были перепроданы банку «ФК Открытие» за 7,7 млрд руб. Сделка РЕПО предполагает обратный выкуп проданного актива, но группа «Открытие Холдинг» решила этого не делать . В результате сейчас у банка «ФК Открытие» 34% акций Qiwi.