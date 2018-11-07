«Газпром» выделил миллиарды на компьютерную технику на Windows и DOS

«Газпром» одновременно проводит четыре тендера на поставку компьютерной техники с начальной совокупной ценой в 4,5 млрд руб. Значительную часть перечня оборудования занимают ПК и серверы с предустановленными ОС Microsoft Windows и DOS.

Миллиарды на оборудование

«Газпром» готов потратить без малого 4,5 млрд руб. на ИТ-оборудование, включая компьютеры, рабочие станции, ИБП, компьютерные и серверные запчасти, а также расходные материалы к оргтехнике. Данная сумма складывается из начальных цен контрактов четырех одноименных тендеров, запущенных организацией в формате открытого запроса предложений.

Начальная цена одного из тендеров выставлена на уровне 1,23 млрд руб., другого — 1,13 млрд руб., третьего — 950 млн руб., и четвертого — 1,15 млрд руб.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, приобрести оборудование углеводородный гигант намерен у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Во всех тендерах прием заявок от претендентов на контракт осуществляется до 9 ноября 2018 г. Их рассмотрение намечено на 14 ноября.

Что именно закупается

Номенклатура предполагаемой к закупке техники включает тысячи позиций — отчасти однотипных для всех четырех тендеров. По какому именно принципу эти позиции распределялись между разными закупками, пресс-служба «Газпрома» на момент выхода публикации CNews не смогла прокомментировать.

«Газпром» готов потратить на компьютерную технику 4,5 миллиарда

Исходя из тендерных документов, «Газпрому» потребовалось множество расходных материалов — картриджей, чернил, барабанов и пр. (но не бумаги, это подчеркнуто отдельно) — для печатающих устройств различных марок компаний Hewlett-Packard, Kyocera, Lexmark, Canon, Samsung, Xerox, Konica-Minolta, Epson, Ricoh, Brother.

Кроме того, госзаказчику понадобились всевозможные типы компьютеров, ноутбуков, серверов, мониторов, клавиатур, колонок, накопителей, внешних жестких дисков, дисководов, проекторов, принтеров, источников бесперебойного питания, многофункциональных печатающих устройств (МФУ) и пр., включая отдельные виды комплектующих и запчастей.

Конкретные вендоры этого «железа» в условиях закупок не прописаны, однако для части компьютерной техники указана необходимость предустановки конкретных операционных систем: разные типы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server, а также DOS.

Несколько фактов о DOS

DOS (от англ. Disk Operating System — дисковая операционная система) представляет собой ОС для компьютеров, ориентированных на использование дисковых накопителей, в частности жестких дисков. Версия требующегося «Газпрому» DOS в документах не отражена. Самой известной ОС с таким названием является MS DOS, впервые выпущенная компанией Microsoft в 1981 г.

MS DOS состоит из базовой системы ввода-вывода BIOS, блока начальной загрузки Boot Record, модуля расширения BIOS IO.SIS, модуля обработки прерываний MS DOS.SYS и командного процессора COMMAND.COM. Также в её состав входят драйверы, обеспечивающие работу подключенных к ПК устройств, и утилиты, отвечающие за различные сервисные функции.

За все время существования MS DOS было выпущено восемь основных и 20 промежуточных версий системы. Microsoft и IBM разрабатывали продукт совместно до 1993 г., когда каждая компания выпустила собственную версию. Разработка была прекращена в 2000 г. а в конце 2016 г. из последней на тот момент версии Windows 10 для разработчиков исчезла командная строка MS DOS, позволявшая управлять компьютером с помощью вводимых вручную команд.

Помимо закрытой MS DOS определенное распространение также получила ОС с открытым исходным кодом FreeDOS.