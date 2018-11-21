ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем

Входящий в «Ростех» ИТ-институт ЦНИИ ЭИСУ, выступающий головным исполнителем по ряду масштабных проектов для Минобороны, уже несколько месяцев не платит сотрудникам зарплату. Ситуация развивается на фоне огромных финансовых претензий к организации со стороны партнеров и заказчиков, а также рассмотрении в суде двух исков о банкротстве.

В ЦНИИ ИЭСУ закончились деньги

Как стало известно CNews, входящий в «Ростех» Центральный НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), специализирующийся на ИТ-разработках для Вооруженных сил России, в течение нескольких месяцев не выплачивает своим сотрудникам зарплату. Об этом CNews рассказали два источника в ЦНИИ ИЭСУ (один из собеседников редакции из-за неплатежей уже успел уволиться), а также косвенно подтвердил еще один. Все они попросили, чтобы их имена в материале указаны не были.

По словам одного из источников, последний раз институт нормально выполнил свои финансовые обязательства перед людьми в августе 2018 г., а с тех пор некоторым сотрудникам выдал по 5-7 тыс. руб. за каждый месяц работы, а некоторым — по 300-500 руб. за все прошедшее время. По словам другого источника, перебои с зарплатой начались еще весной 2018 г., и к моменту его увольнения в августе институт уже успел задолжать ему за два месяца. Это и стало для него главной причиной смены работодателя — коллектив и круг решаемых задач его устраивали.

Как можно было заключить из общения с его теперь уже бывшим коллегой, утечка кадров из ЦНИИ ИЭСУ сейчас носит системный характер. «Увольняются сотрудники, осуществляющие разработку и поддержку программных изделий ресурсного обеспечения Минобороны, — заверяет он. — Данная ситуация существенно осложняет исполнение в срок государственных контрактов в интересах министерства и других силовых ведомств».

ЦНИИ ЭИСУ несколько месяцев не платит зарплату ИТ-специалистам

При этом численно оценить масштабы исхода сотрудников источник затруднился, пояснив это тем, что некоторые структурные подразделения института являются закрытыми. В то же время собеседник CNews настаивает на том, что ситуация с задолженностями по зарплате затрагивает весь ЦНИИ ЭИСУ целиком. «Просто нет денег», — утверждает он.

На момент публикации в ЦНИИ ЭИСУ ситуацию CNews не прокомментировали.

Причины неплатежей в комментариях «Росэлектроники»

С просьбой подтвердить или опровергнуть достоверность описанной ситуации CNews также обратился в головную для ЦНИИ ЭИСУ структуру — «Ростех». Пресс-служба госкорпорации переадресовала запрос в свой дочерний холдинг «Росэлектроника», в контур которого ЦНИИ ЭИСУ входит непосредственно.

В пресс-службе «Росэлектроники» отрицать задолженности по зарплате не стали. «По инициативе заказчиков завершение ряда проектов ЦНИИ ЭИСУ было перенесено на 2019 год, что внесло коррективы в бюджетный план организации на 2018 год, — указали собеседники CNews. — В настоящее время разработан план финансового оздоровления ЦНИИ ЭИСУ, который позволит стабилизировать ситуацию. Что касается оттока кадров, то увольнения не носят массовый характер, а происходят в обычном режиме и не влияют на выполнение гособоронзаказа».

Отметим в этой связи, что, по данным CNews, если в 2015 г. в институте работало порядка 1,3 тыс. человек, то сейчас — лишь около 400.

ЦНИИ ЭИСУ пытаются обанкротить

Примечательно, что на данный момент в производстве находятся два иска о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом. В частности, 1 октября 2018 г. в Арбитражный суд Москвы поступил иск от компании «Авикомп сервисез», занимающейся автоматизацией госсектора и крупных коммерческих предприятий. Тремя неделями позже 25 октября в этот же суд обратилась компания «Русбитех», известная разработкой защищенной российской ОС Astra Linux. Рассмотрение обоих дел в порядке очереди намечено на 27 ноября.

Причины, по которым эти организации намерены добиться признания ЦНИИ ЭИСУ несостоятельным, в публичном доступе пока не представлены. На запросы CNews ни в одной из компаний на момент выхода публикации не отреагировали.

Источник CNews в ЦНИИ ЭИСУ утверждает, что иски связаны с отношениями института с этим структурами в рамках исполнения гособоронзаказа.

При этом оппонент CNews уверен, что разбирательства по вышеупомянутым делам к реальному банкротству ЦНИИ ЭИСУ не приведут — в силу существования множества незавершенных важных проектов для Минобороны. Однако каким именно образом институт сумеет избежать поражений в суде, источник объяснить затруднился.

Лавина финансовых претензий к ЦНИИ ЭИСУ

Как уже ранее отмечал CNews, серьезные внешние финансовые проблемы у ЦНИИ ЭИСУ начались в конце 2016 г. К июлю 2017 г. редакция проанализировала базу судебных решений и констатировала, что за предыдущие несколько месяцев на институт обрушился поток судебных исков от партнеров и заказчиков на общую сумму свыше 700 млн руб.

На институт пожаловались Минобороны, МВД, «Ай-теко» и ее «дочка» «Сервионика», НИИ «Центрпрограммсистем», суперкомпьютерная компания «Т-платформы», дочерняя ИТ-структура «Ростеха» — компания «РТ-информ», НПЦ информационных региональных систем и др.

Чуть более года назад, в октябре 2017 г. CNews снова проанализировал базу судебных решений и сделал вывод о том, что с учетом проигранных, разбирающихся и намечающихся на тот момент дел претензии к ЦНИИ ЭИСУ за предшествовавшие анализу 12 месяцев превысили 1,3 млрд руб.

По данным базы «Контур.фокус», с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ столкнулся с 34 новыми финансовыми исками на общую сумму в 960 млн руб. Правда по двум самым крупным из уже рассмотренных дел на 373 млн руб. институту придется выплатить всего 13 млн руб. — Минобороны снова сильно переоценило степень провинности своего поставщика. Однако разбирательства по 11 делам на общую сумму в 300 млн руб. продолжаются.

Всего на текущий момент, по данным одного из источников CNews, в судах различных инстанций ЦНИИ ЭИСУ ведет борьбу по искам на 1,3 млрд руб.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан «Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на хедхантинговых сайтах.

