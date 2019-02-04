Убыточный ИТ-стартап группы «Роснано» получил первый госконтракт по ИТ за 6,5 лет существования

Убыточная ИТ-структура «Роснано», десятки стартапов которой имеют исключительно провальные бизнес-показатели, получила свой первый государственный ИТ-подряд — на 60 млн руб. При его удачном исполнении она сможет продемонстрировать по итогам 2019 г. самую большую выручку в своей истории.

Первый господряд «Т-нано»

Как выяснил CNews, дочерняя структура «Роснано» и суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — «Т-нано» — стала победителем в многомиллионом тендере МГУ им. М. В. Ломоносова, по итогам которого она получит свой первый ИТ-контракт за шесть с половиной лет существования.

Тендер проводился в формате электронного аукциона и был призван определить поставщика второго комплекса оборудования для расширения центра коллективного пользования высокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ. Начальная цена лота была выставлена на уровне 60 млн руб.

По истечении срока приема заявок от соискателей «Т-нано» оказалась единственным претендентом. На этом основании аукцион формально был признан несостоявшимся, однако договор в МГУ с «Т-нано» все равно намерены заключить (обычная практика при закупках компаний с госучастием — по 223 ФЗ).

ИТ-дочка «Роснано» поставит в МГУ «железо» на 60 миллионов

Примечательно, что первый комплекс оборудования для расширения центра коллективного пользования МГУ был закуплен университетом в конце 2017 г. — также за 60 млн руб. Единственным претендентом на подряд и его исполнителем тогда стали «Т-платформы».

Провальные показатели бизнеса «Т-нано»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Т-нано» было зарегистрировано в Москве 3 сентября 2012 г. На «Роснано» (через промежуточные структуры) приходится доля в 62,8%, на «Т-платформы» — 37,2%. При этом доля «Т-платформ» на данный момент находится в залоге у принадлежащего «Роснано» Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2017 г. у «Т-нано» на балансе было 1,9 млрд руб. при выручке в 7,4 млн руб. и чистом убытке в 9,9 млн руб. В «Т-платформах» не смогли ответить на вопрос CNews относительно финансовых показателей «Т-нано» за 2018 г., сообщив, что не располагают такими данными. На момент выхода материала пресс-служба «Роснано» также не смогла ответить на аналогичный вопрос CNews.

За всю свою историю «Т-нано» лишь однажды получала господряд — на 200 тыс. руб., в 2014 г. как единственно возможный поставщик ООО «Сигма.Томск». Однако этот проект прямого отношения к ИТ не имел. Он подразумевал организацию и проведение стратегической сессии по теме «Стратегия развития сети нанотехнологических центров и их партнеров».

В базе ЕГРЮЛ основным видом специализации «Т-нано» заявлена «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ИТ, прочая». В то же время на своем сайте компания сообщает, что она организует бизнес в инновационной сфере (принимая на себя роль предпринимателя), осуществляет частичное замещение проектных команд стартапов (в том числе выступая в роли управляющей компании), помогает стартапам найти партнеров и клиентов, запустить производство, выйти на рынок, найти дополнительные инвестиции. «Выступая в роли инкубатора проектов, “Т-нано” запустил более 60 инновационно-технологических статапов», — говорится на веб-странице компании.

Последнее утверждение находит подтверждение в ЕГРЮЛ — «Т-нано» является действующим или бывшим учредителем и соучредителем свыше шести десятков различных юрлиц. Однако, как показывает анализ базы «Контур.фокус», почти все эти структуры никакой реальной деятельности не ведут. Большая их часть по итогам 2017 г. имеет среднесписочную численность сотрудников равную нулю. Финансовые показатели компаний преимущественно нулевые, либо отрицательные.

Единственной организацией, показавшей в 2017 г. позитивные результаты, стало ООО «Сибо тек» с чистой прибылью в 86 тыс. руб. Среди немногочисленных юрлиц, из состава учредителей которых «Т-нано» уже вышло, в плюсе остались две структуры. ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» оказалось в прибыли на 6,6 млн руб., хотя ее выручка за рассматриваемый период равна нулю. Кроме того, прибыль в 27 тыс. руб. при выручке в 47 тыс. руб. записана за ООО «Мобайл девайс».

Что именно «Т-нано» поставит в МГУ

В соответствии с техзаданием тендера МГУ, размещенном на сайте госзакупок, «Т-нано» предстоит поставить в университет комплект оборудования для расширения хранилища рабочих каталогов пользователей. Он должен быть совместим с имеющейся у заказчика системой хранения данных Panasas AS16.

Другой комплект оборудования предназначен для расширения хранилища рабочих данных пользователей. В отношении него прописано требование возможности установки поставляемых серверов объектных данных параллельной файловой системы в имеющееся у заказчика блейд-шасси T-Platforms V5050L, а также возможность установки имеющихся у заказчика серверов параллельной файловой системы T-Platforms V200s в поставляемое блейд-шасси. При этом накопители данной системы должны быть совместим с уже установленными в МГУ накопителями Dell EMC.

Последний предполагаемый к поставке комплект оборудования — для системы резервного копирования и архивации — должен быть совместим с системой Dell EMC VNX3200e.

В «Т-платформах» в разговоре с CNews, отметили, что в составе оборудования предположительно будет несколько серверов «Т-платформ», хотя их доля от общего объема поставки оценена как «незначительная». «По крайней мере, “Т-нано” у нас коммерческое предложение запрашивало», — заверили собеседники редакции.

Поставка товара рассчитана на 120 календарных дней с момента заключения договора.