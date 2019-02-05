«Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет

Анонсированную в ноябре 2018 г. новую билетную ИТ-систему для всего столичного транспорта по заказу «Московского метрополитена» станет создавать «Программный продукт». CNews ознакомился с деталями проекта, рассчитанного на 2,5 года.

Новая ИТ-система для транспорта Москвы

Создавать новую билетную ИТ-систему для городского пассажирского транспорта Москвы станет компания «Программный продукт». Контракт на 670 млн руб. со сроком исполнения до 22 июня 2021 г. был подписан с ней 28 декабря 2018 г.

Новая система возьмет на себя все функции (но не ограничится ими) действующих билетных систем «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» — АСОП и АСКП, что, как говорится в техзадании, «позволит вывести эти системы из промышленной эксплуатации».

Тендер на создание новой системы был объявлен 31 октября 2018 г. — в формате открытого конкурса с начальной ценой контракта в 765,4 млн руб. Процедура была запущена Департаментом Москвы по конкурентной политике, но «от имени» «Московского метрополитена», который и выступил непосредственным заказчиком работ.

Конкуренцию «Программному продукту» безуспешно пытались составить московские «Расчетные решения» и «Технопром» с заявками на 696,8 млн руб. и 253 млн руб. соответственно, а также «Золотая корона» из Новосибирска с предложением в 420 млн руб.

«Планируемый срок эксплуатации билетной системы должен составить не менее 20 лет, — отмечается в тендерной документации. — Система должна иметь возможность обрабатывать текущий пассажиропоток, а также иметь возможность масштабирования для увеличения пассажиропотока на 50%».

Зональная тарификация

В техзадании на систему указывается, что она будет поддерживать так называемую зональную тарификацию, подразумевающую взимание платы с пассажиров в зависимости от расстояния, на которое они проехали. «В 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию», — отмечается в документах конкурса.

Там же говорится, что в ходе проекта должны быть разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов, позволяющие добавлять новые правила тарификации проезда — «с учетом поддержки зональности с требуемой логикой обработки проходов».

Где именно станет учитываться зональность

В ходе общения с участниками проекта CNews уточнил, что зональная оплата проезда коснется только наземного транспорта — где она, по сути, и так используется.

Непосредственно метро зональная оплата пока не грозит

«Введение зональной оплаты проезда в столичном метро не планируется», — заверила CNews пресс-служба “Московского метрополитена”. — Новая система создается метрополитеном по поручению Департамента транспорта — для всех видов общественного транспорта Москвы. Зональная оплата применяется в наземном городском транспорте и в пригородных электричках».

Эту информацию подтвердила и пресс-служба московского Дептранса со ссылкой на его руководителя — заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. «Включение в техзадание зональной оплаты необходимо для интеграции пригородных железных дорог и будущих МЦД (т. н. московских центральных диаметров; — прим. CNews), где есть зональная оплата, — приводит его слова агентство городских новостей “Москва”. — Также зоны имеются в наземном транспорте при поездках из/в ТиНАО (совокупность Троицкого и Новомосковского административных округов; — прим. CNews) и Зеленоград. Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре московского метро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований».

Дополнение разработчика системы

«Техническим заданием предусмотрена интеграция с билетными системами операторов пригородного железнодорожного сообщения, где зональные тарифы есть, а также поддержка тарифов наземного транспорта, где подобная тарификация также встречается, — добавил в разговоре с CNews исполнительный директор “Программного продукта” Дмитрий Чурсин. — Поэтому, для того, чтобы можно было пользоваться одной билетной системой во всем городском транспорте — и в метро, и в автобусах, и в электричках, в новой билетной системе будет предусмотрена возможность поддержки зональной тарификации».

По словам Чурсина, возможность поддержки зональной тарификации — лишь одна из технологических функций билетной системы. Главное — различные решения, связанные с развитием карты «Тройка». «Карта станет персонализированной, что позволит восстанавливать баланс кошелька и записанные билеты при ее утере, — отмечает он. — В системе повысится уровень защиты билетов, что возможно будет сопряжено с постепенным появлением новых билетных носителей. Будет предусмотрена архитектурная возможность тиражировать московскую систему в другие регионы».

Как будет работать новая билетная система

В документах, размещенных на сайте госзакупок, основное назначение новой билетной системы описано как «поддержка процессов эмиссии, учета, продажи и распространения всех видов билетов (в том числе льготных), а также контроль оплаты проезда в городском общественном транспорте».

В частности, система призвана обеспечить управление единым городским транспортным приложением «Тройка», включая электронный кошелек для оплаты не только транспорта, но и парковок, велопроката, такси, каршеринга и пр., а также посещений музеев, парков, катков, центров культурного досуга и др.

Система охватит распространение транспортных билетов через различные офлайн- и онлайн-каналы. Проект предусматривает возможность оплаты проезда с помощью банковских карт с бесконтактными технологиями оплаты «МИР-бесконтакт», PayPass, payWave непосредственно на турникетах и валидаторах перевозчиков.

В систему должна быть заложена возможности интеграции — взаимного признания электронных кошельков пассажира и возможность записи сторонних билетов на карту «Тройка» — с билетными системами других регионов России.

Конкретные вендоры софтверных и хардверных решений, которые станет задействовать система, в техзадании не прописаны.

Как стартовал проект

Проект по созданию новой билетной системы был анонсирован первым заместителем начальника «Московского метрополитена» по стратегическому развитию и клиентской работе Романом Латыповым 2 ноября 2018 г.

Первый замглавы «Московского метрополитена» Роман Латыпов:

После обновления билетной системы карта «Тройка» станет универсальным платежным инструментом

«Ее создание займет год, внедрение — еще полтора, — заявил он тогда. — Новая система будет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в год. Пассажиры получат полный контроль над своим счетом (по аналогии с банковским или мобильным). Они смогут узнать баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Во время пилотной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей».

По заверению чиновника, дополнительные сервисы сделают более удобным обслуживание корпоративных клиентов метро. Открыв один расчетный счет, организация сможет обеспечить билетами для проезда в общественном транспорте всех сотрудников.