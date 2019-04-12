Uber должен выкупить свои акции у «Яндекса» за $100 млн

«Яндекс» может продать Uber принадлежащую ему миноритарную долю в этой компании за $98 млн. При этом убыток совместного предприятия Uber и «Яндекс.Такси» составил в 2018 г. $51 млн.

Uber рассказал правду об альянсе с «Яндекс.Такси»

Американский сервис онлайн-заказа такси Uber готовится к проведению первичного размещения акций (IPO). В рамках подготовки к IPO опубликовала проспект размещения ценных бумаг, в котором, в том числе, описаны подробности создания совместного предприятия (СП) с «Яндекс.Такси».

Напомним, договоренность о создании данного СП была достигнута летом 2017 г. В нее «Яндекс» передал свой сервис «Яндекс.Такси», а Uber – свои операции на постсоветской пространстве. СП было зарегистрировано в Голландии и получило название MLU.

«Яндекс» получил в СП 59,3%, Uber – 36,6% (сейчас размер данной доли вырос до 38%). Еще 4% отошли менеджменту компании. «Яндекс» обязался вложить в СП $100 млн, Uber - $225 млн.

Какова доля «Яндекса» в Uber

Кроме того в рамках сделки «Яндекс» получил миноритарную долю в Uber, размер которой до недавнего времени не раскрывался. Теперь же стало известно, что «Яндекс» стал собственником 2 млн акций Uber класса «А» - 0,14% от общего числа.

Убыток совместного предприятия Uber и «Яндекс.Такси» в 2018 г. составил $51 млн

Одновременно стороны заключили в отношении данного пакета опционы типа call и put. Первый опцион позволяет Uber выкупить долю «Яндекса», второй позволяет «Яндексу» продать Uber данную долю.

Стоимость реализации опциона составит $48 за одну акцию. То есть «Яндекс» сможет выручить от продажи доли в Uber $96 млн. Опционы можно будет реализовывать через год после завершения сделки по созданию СП. Датой закрытия сделки по данному СП является 7 февраля 2018 г., соответственно, опционы можно реализовывать, начиная с 7 февраля 2019 г.

Кроме того, Uber раскрыл еще одну подробность. Компания сможет продать свою долю в СП без согласия «Яндекса» начиная с 2021 г. Но при этом компания должна будет предоставить «Яндексу» право преимущественного выкупа принадлежащего ему пакета акций.

Каков убыток «Яндекс.Такси»

Также Uber сообщил, что его убытки компании от доли в убытках «Яндекс.Такси» и амортизационных списаний от нематериальных активов составили в 2018 г $42 млн. Как указывают авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика», неамортизированная сумма этих активов на конец 2018 г. составляет $140 млн.

Средневзешенный период амортизации составляет 5,7 лет. Соответственно, чистый убыток СП «Яндекс.Такси» и Uber за 2018 г. составляет $51,3 млн, из которых $31,8 млн пришлись на Яндекс, $19,5 млн – на Uber.

«Яндекс» не впервые получает миноритарные доли в иностранных интернет-гигантах. В 2013 г. российская компания в обмен на принадлежавшую ей долю в разработчике системы распознавания лиц Face.com, получила 0,005% акций Facebook. Позднее они были проданы, на момент продажи рыночная стоимость данного пакета составляла $8 млн.