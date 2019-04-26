«Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова

«Мегафон» заработал 910 млн руб. на продаже трех ИТ-компаний - «Форпост», «Кометрика» и «Коркласс». Покупателем выступил «ИКС-Холдинг» Антона Черепенникова, бывшего партнера по киберспорту основного владельца «Мегафона» Алишера Усманова.

За сколько «Мегафон» купил и продал «дочку» «Техносерва»

Телекоммуникационный оператор «Мегафон» раскрыл суммы совершенных им в 2018 г. сделок по купле-продажи нескольких ИТ-компаний. В частности, «Мегафон» приобрел у системного интегратора «Техносерв» компанию «УК Техноинвестпроект», разрабатывающую решения в области «Безопасного города».

Сумма той сделки составила 530 млн руб. Основную часть данной суммы - 416 млн руб. - составила оценка стоимости принадлежащего приобретенной компанией ПО.

Позднее «УК Техноинвестпроект» была переименована в «Коркласс». Затем «Мегафон» перепродал ее за 640 млн руб., заработав на перепродаже этой компании 110 млн руб.

Партнер Усманова скупает ИТ-«дочки» «Мегафона»

Покупателем выступили структуры предпринимателя Антона Черепенникова, в начале 2019 г. Черепенников объединившего более 20 ИТ-компаний в «ИКС-Холдинг».

Черепенников начинал как киберспортсмен. В 2015 г. в созданный им киберспортивный холдинг Esforce решил вложить $100 млн холдинг USM, контролирующий акционер «Мегафона». Основным владельцем холдинга USM является Алишер Усманов.

Продав три компании «ИКС-Холдингу» Антона Черепенникова, «Мегафон» заработал 910 млн рублей

Позднее Esforce был продан за $100 млн интернет-холдингу Mail.ru Group, совладельцами котрого являются «Мегафон» и USM.

Как «Мегафон» покупал и продавал системного интегратора у партнера Усманова

Кроме того, «Мегафон» в своем отчете раскрыл сумму сделки по продаже принадлежащих ему долей в ИТ-компании «Форпост» и другом ассоциированном предприятии, название которого не раскрывается. Данная сумма составила 270 млн руб.

«Форпост» является холдинговой структурой для компании «Тамлер», системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений. Компания была основана Антоном Черепенниковым. Кроме того, «Форпост» был владельцем разработчика ПО «Джи Эс Эй груп», который затем был приобретен холдингом USM.

В конце 2017 г. «Мегафон» приобрел долю размером 12,5% в «Форпосте» за $3,1 млн (178 млн руб. по курсу на соответствующую дату). Тогда же оператор получил опцион на выкуп у Черепенникова еще 12,5% в «Форпосте».

В 2018 г. «Мегафон» совершил закупки у «Форпоста» почти на 1 млрд руб. Как объяснял Черепенников, «Форпост» выполняет функции закупочного альянса для «Мегафона», Mail.ru Group и холдинга «Металлинвест», который также принадлежит USM.

В итоге «Мегафон» решил продать обратно данную долю Черепенникова. Сделка по продаже доли в «Форпосте» состоялась в январе 2019 г. Тогда же стало известно, что «Мегафон» продал структурам Черепенникова еще одну ИТ-компанию «Кометрика». Она была создана оператором для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей.

Покупателем «Кометрики» выступил «Форпост», которые к тому моменту уже снова полностью контролировался Черепенниковым. Таким образом, можно сделать вывод, что за сумму в 270 млн руб. «Мегафон» продал свои доли в «Форпосте» и «Кометрике».

Что бы было с «ИКС-Холдингом» без знакомства Черепенникова с Усманова

В начале 2019 г. была осуществлена еще одна сделка между USM и структурами Черепенникова. «ИКС-Холдинг» приобрел петербургского разработчика ИТ-решений для телекоммуникационных операторов Nexign (бывшее название - «Петерсервис»).

Исторически «Петерсервис» вместе с «Мегафоном» входил в холдинг «Телекоминвест». Соответственно, «Петерсервис» является поставщиком билинга для «Мегафона». В 2008 г. основным акционером «Телекоминвеста» и «Мегафона» стал холдинг USM.

В недавнем интервью газете «Ведомости» Антон Черепенников признал, что без знакомства с Алишером Усмановом масштаб бизнеса «ИКС-Холдинга» был бы раз в 10 меньше. В том числе холдинг не смог бы купить «Форпост» и «Петерсервис» и вряд ли нашел бы средства на приобретение еще одного принадлежащего ему актива - производителя систем хранения данных Yadro. В то же время Черепенников полагает, что Усманов о многих из совершенных им сделок не знает.