ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов

«Техносерв» получил очередной, на этот раз 430-миллионный подряд ВТБ на поставку серверов отечественной разработки Yadro. Конкуренцию на тендере банка ему безуспешно пытались составить «Ай-теко» и «Крастком».

Договор ВТБ с «Техносервом»

Как обнаружил CNews, поставщиком отечественного серверного оборудования Yadro для ВТБ за 428,5 млн руб. стала компания «Техносерв», в которой банку с июня 2018 г. принадлежит 40%. Договор с интегратором на указанную сумму ВТБ подписал 13 июня 2019 г. по итогам открытого запроса предложений в электронной форме с начальной ценой лота в 433,8 млн руб.

Тендер был объявлен 6 мая. Соперниками «Техносерва» выступили «Крастком» с предложением в 431,8 млн руб. и «Ай-теко» с предложением в 430,3 млн руб. При этом ценовой критерий имел только 50% удельного веса при оценке заявок. Оставшиеся 50% касались квалификации участников процедуры закупки. По данному критерию все три компании получили наивысшие баллы, поэтому победу «Техносерва» в итоге определила именно цена услуг.

В техзадании говорилось, что весь товар должен быть поставлен в подразделения ВТБ на Перовском шоссе и в Днепропетровском проезде в Москве в течение 40 дней с момента подписания договора. Однако в его карточке на сайте госзакупок сроком его исполнения прописано 5 сентября 2019 г.

Логотип компании Yadro на болиде «Формулы Русь»

Отметим, что это уже не первое соглашение ВТБ с «Техносервом», касающееся серверов Yadro. В частности, в октябре 2017 г. интегратор обошел на тендере банка компании «Инфосистемы джет» и «ИБС платформикс», получив подряд на поставку «железа» на 1,82 млрд руб.

Что и для чего закупает ВТБ

Как говорится в тендерной документации, предметом закупки ВТБ является «железо» компании Yadro на основе микроархитектуры Power под управлением операционной системы AIX. Приобретение техники осуществляется для расширения вычислительных мощностей существующих кластерных вычислительных систем банка той же конфигурации.

Для существующего в ВТБ комплекса Yadro Power заказчику было необходимо «добавление и использование мобильных процессорных ядер и мобильной оперативной памяти в PEP (Power Enterprise Pool) оборудования Yadro».

В соответствии со спецификацией, «Техносерв» передаст банку два сервера Yadro Р1-80А, каждый из которых включает по четыре процессорных модуля Power 8 с 40 ядрами и частотой 4,19 ГГц, а также по 24 комплекта из четырех модулей памяти 64 ГБ DDR4 на 1600 МГц и 256 ГБ.

Кроме того, интегратор должен предоставить ВТБ сертификат на расширенную круглосуточную техническую поддержку указанных серверов Yadro Р1-80А сроком на пять лет.

Модель Р1-80А заявлена разработчиком как сервер корпоративного уровня с возможностью горизонтального и вертикального масштабирования вычислительных ресурсов.

Несколько фактов о серверах Yadro

Компания Yadro была основана в 2014 г. и занимается разработкой и производством вычислительных систем и систем хранения данных. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре рядка крупных российских компаний. Над собственной линейкой продуктов в Yadro трудится порядка 180 инженеров в центрах разработки в Москве и Санкт-Петербурге.

Появившись как дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), в начале 2019 г. компания перешла под управление «ИКС холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова.

В апреле 2019 г. Yadro представила финансовые итоги 2018 г., впервые раскрыв данные по обороту и продуктовым планам. Выручка компании за отчетный период составила 7,77 млрд руб.