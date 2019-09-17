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ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД

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Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Тендеры Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
Суперкомпьютерная компания «Т-платформы», чей основатель и совладелец с марта 2019 г. находится под следствием за поставку в МВД некондиционных ПК на российских процессорах «Байкал», может стать банкротом. С соответствующим иском в суд уже обратилась ФНС, а на подходе — еще два аналогичных иска от коммерческих партнеров компании. В ближайшие дни руководство «Т-платформ» соберет своих сотрудников, чтобы сделать объявление о существенных для компании новостях.

«Т-платформы» под угрозой банкротства

Как выяснил CNews, суперкомпьютерная компания арестованного Всеволода Опанасенко «Т-платформы», выступающая материнской организацией по отношению к разработчику отечественных процессоров «Байкал» — компании «Байкал электроникс» — рискует стать банкротом.

В частности, с иском о признании ее финансово несостоятельной 28 августа 2019 г. в Московский арбитражный суд обратилась Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 36 по Москве. Полмесяца спустя, 16 сентября суд принял заявление о признании должника банкротом к производству. Ближайшее заседание по делу назначено на 25 ноября 2019 г.

Кроме того, за последнее время сразу две коммерческие компании объявили о намерении обратиться в суд с аналогичными исками. Информация об этом имеется в федеральном реестре юридически значимых сведений. Так, 4 июня 2019 г. на нем появилось сообщение от АО «Мегратек», которому «Т-платформы» задолжали по решению суда от 2 апреля 2019 г. Судя по базе арбитражных судов, «Т-платформы» пытались обжаловать это решение, но безуспешно. Компании необходимо выплатить кредитору долги и проценты в размере 20,2 млн руб.

Аналогичное сообщение 14 августа 2019 г. пришло от компании ООО «Амдтехнологии». Из его текста можно заключить, что «Т-платформы» не только имеют перед этой организацией задолженность, но и обладают «признаками банкротства».

Какие именно признаки несостоятельности «Т-платформ» могли быть приняты во внимание, мы рассмотрим ниже. Что же касается долгов, то в будущем иске о банкротстве будет фигурировать сумма в 7,6 млн руб., хотя анализ базы арбитражных судов показывает, что с ноября 2019 г. по февраль 2019 г. «Амдтехнологии» обращались в суд с семью исками к «Т-платформам», по итогам рассмотрения которых ответчик должен выплатить истцу порядка 110 млн руб.

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ФНС подала к «Т-платформам» иск о банкротстве

Прокомментировать CNews единственный пока реально поданный иск — со стороны ФНС — и свое видение перспектив предстоящего разбирательства пресс-служба «Т-платформ» отказалась.

По данным CNews, до конца сентября 2019 г. в «Т-платформах» состоится общее собрание трудового коллектива компании, на котором будет объявлено о неких существенных для организации новостях.

Глава «Т-платформ» — под следствием

Напомним, в конце марта 2019 г. CNews писал, что основатель и гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко был задержан в Москве и отправлен под арест. Его обвиняют в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Проект стал проблемным. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», и поставка все же была завершена.

На данный момент следствие считает, что переданное в МВД оборудование не соответствовало техническим требованиям и имело «существенные неустранимые недостатки», а его приемка заказчиком стала результатом согласованных действий Опанасенко и второго подследственного — начальника управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова.

В конце июля 2019 г. Московский городской суд в очередной раз продлил фигурантам дела срок содержания под стражей — на три месяца, до 25 октября. Защита обвиняемых ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую, но безуспешно.

«Оценивая расследуемые по делу обстоятельства, представленные материалы и сведения, характеризующие личность обвиняемых, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Александров и Опанасенко могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорится в заключении судей.

Другие проблемы «Т-платформ»

По данным базы «Контур.фокус», с конца марта по конец августа 2019 г. у «Т-платформ» было заблокировано свыше 50 банковских счетов.

В этой же базе имеются сведения о четырех инициированных с середины мая по середину сентября 2019 г. исполнительных производствах, предметом которых являются налоги и сборы, на общую сумму в 75 млн. руб.

Кроме того, за «Т-платформами» числится нарушение таможенного законодательства, что повлекло за собой 1 августа 2019 г. наложение на компанию штрафа в размере 42 млн руб.

Возможная причина иска ФНС

Как отметил в разговоре с CNews управляющий партнер юридической компании «BLF Partners» адвокат Тимур Курбанов, наиболее вероятно, что иск ФНС связан с одной из проверок налоговиков в отношении «Т-Платформы», которая не стала публичным достоянием.

«Результатом таких проверок зачастую являются существенные доначисления и иные имущественные санкции в отношении налогоплательщика, — поясняет он. — Возможно, именно это и стало причиной ограничения расчетов по счетам «Т-платформ», на которых не оказалось достаточно средств для безакцептного списания долга в пользу государства».

Курбанов отмечает, что ФНС в силу специального статуса не требуется предварительно опубликовывать сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, как это сделали «Мегратек» и «Амдтехнологии». ФНС вправе сразу заявлять в суд о банкротстве неплательщика.

«Достаточно любопытным является тот факт, что, по каким бы причинам “Т-платформы” ни задолжали ФНС, компания не предприняла никаких попыток в судебном порядке обжаловать решения и действия налоговиков о взыскании средств, — добавляет Курбанов. — В правоприменительной практике попытка оспорить наложенные санкции — это стандартный алгоритм действий в подобных случаях».

Некоторые факты о «Т-платформах»

По данным ЕГРЮЛ, в АО «Т-платформы», зарегистрированном 23 декабря 2008 г., Всеволоду Опанасенко принадлежит доля в 75%. Оставшиеся 25% — у Внешэкономбанка (ВЭБа), который полностью подконтролен государству.

При этом «Т-платформы» на 75% владеют компанией «Байкал электроникс», разрабатывающей отечественные процессоры «Байкал». Доля в 25% в ней числится за «Т-нано», которая на 37,2 % также подконтрольна «Т-платформам».

Отметим, что компания «Т-платформы» на суперкомпьютерном рынке известна очень хорошо. В 2015 г. в рамках CNews Forum она в по итогам голосования участников получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года. Развитие ИТ за пределами России» — за заключенный контракт с немецким Суперкомпьютерным центром Юлих (Juelich) на поставку кластера Jureca.

С точки зрения потенциала международного сотрудничества этой компании нужно отметить, что «Т-платформы», а также ее дочерние структуры в Германии и на Тайване, успели недолгий период побывать под санкциями — причем еще до того, как они для российских структур приобрели массовый характер. В марте 2013 г. «Т-платформы» попали в список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США (Entity List).

В данный перечень компания угодила по подозрению в деятельности, связанной с разработкой суперкомпьютеров для военных целей и ядерных исследований. В январе 2014 г. стало известно, что она из него выбралась — стараниями российских чиновников.

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