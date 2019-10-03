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Huawei открывает в МФТИ бесплатную образовательную программу по компьютерному зрению

Бизнес Кадры

Huawei и МФТИ открывают совместную образовательную программу по компьютерному зрению для студентов магистратуры и 3–4 курсов бакалавриата.

Компьютерное зрение — одна из самых популярных и активно развивающихся областей исследований в сфере искусственного интеллекта. Цель программы — дать краткое введение в базовые знания и актуальные темы этой области, рассказать студентам о передовых методах и алгоритмах, о популярных библиотеках и разработках.

Курс состоит из 12 лекций от международных и российских экспертов компании. Слушатели курса должны будут выполнить ряд домашних заданий, включающих в себя практические задачи по программированию, и в конце осеннего семестра защитить финальный проект. Студенты смогут претендовать на специальную стипендию от Huawei, а также получат возможность поехать в eвропейские R&D-центры компании или штаб-квартиру компании в Китае. По завершении курса слушателям будут выданы сертификаты.

Лекции читаются на английском языке. Обучение бесплатное. Первые занятия пройдут 8 и 10 октября в 18:30. Следующие лекции будут проходить по вторникам в 18:30.

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