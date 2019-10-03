Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV

Occipital (США) приобрела GeoCV, стартап в области 3D с российскими корнями. Команда GeoCV создаст центр разработки Occipital в Москве и будет развивать продукты на основе технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

Продукт GeoCV позволяет быстро создавать фотореалистичные 3D+360° виртуальные туры помещений с высокой точностью. Для съемки используется смартфон в комбинации с 3D-сенсором Occipital, с которым GeoCV сотрудничает с 2015 г. Созданные 3D-модели используются для маркетинга и документации объектов недвижимости. По данным компании, в мире насчитывается около 20 млрд объектов жилой и коммерческой недвижимости, и цифровая копия помогает в течение всего жизненного цикла объекта. Согласно Data Bridge Market Research, рынок 3D-моделирования и картографирования может вырасти до $11,4 млрд к 2026 г.

Occipital – компания в области пространственных вычислений. Продукты Occipital для 3D-сканирования покрывают целый спектр объектов: от предметов и помещений до больших открытых пространств. Технологии компании позволяют AR, VR, мобильным и роботизированным устройствам ориентироваться в пространстве, строить его карту и распознавать его. Компания создана в 2008 г. и имеет офисы в США (Сан-Франциско, Боулдер, Гейнсвилл) и Европе (Мадрид).

«В GeoCV нам удалось собрать уникальную команду экспертов в 3D. Объединение усилий с лидером рынка ускорит разработку новых приложений компьютерного зрения и 3D-визуализации. Вместе с Occipital мы продолжим вносить вклад в демократизацию применения 3D-съемки, что всегда было нашим приоритетом, – сказал сооснователь и CEO GeoCV Антон Якубенко. – Компания начинает активный поиск топовых разработчиков в московский офис».

«Способность видеть и понимать окружающий мир в 3D – ключевой элемент мобильных и носимых устройств следующего поколения. Мы рады присоединиться к одной из сильнейших в мире команд в этой области и вместе создавать новые возможности для частных пользователей и бизнеса», – отметил сооснователь и CTO GeoCV Глеб Кривовязь.

Компания GeoCV основана в 2014 г. выпускниками Лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ Антоном Якубенко и Глебом Кривовязем. Стартап получил первые инвестиции от инвесторов ранних стадий – венчурной группы Starta Ventures, фондов Emery Capital, Universe VC и Moscow Seed Fund. В 2015 г. стартап прошел программу VR-акселератора River фонда Rothenberg Ventures в Сан-Франциско, в 2016 г. – акселерационную программу Starta Ventures в Нью-Йорке. В 2016 г. GeoCV привлек инвестиции на сумму $1,8 млн от Runa Capital, Emery Capital и частных инвесторов из США. В 2018-2019 гг. было привлечено еще около $1 млн венчурных инвестиций от действующих и новых инвесторов. Общий объем инвестиций, привлеченных стартапом с момента основания, составил $3,3 млн.