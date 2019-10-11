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«Эттон груп» приступила к выполнению работ по созданию ГИС учета отходов для Бурятии

ПО Софт Бизнес Тендеры
, Текст: Дмитрий Степанов

«Эттон груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание и внедрение региональной геоинформационной системы учета отходов с корректировкой электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Республики Бурятия

Результатом работ станет повышение информационной открытости органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Бурятия, а также предоставление эффективного инструмента для оценки потенциала территории Республики Бурятия в области обращения с отходами.

На первом этапе работ будет проведена корректировка территориальной схемы обращения с отходами в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства России №1130 от 22 сентября 2018 г.

Далее территориальная схема будет переведена в электронный вид, что позволит проводить моделирование экологической инфраструктуры региона: маршруты движения отходов, объемы, загрузки перерабатывающих предприятий и мест захоронения отходов, тариф для населения. На интерактивной карте послойно визуализируются данные о нахождении источников образования отходов на территории Республики Бурятия, направления и ежегодные объемы транспортирования отходов, объекты обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов и другие данные, участвующие в подготовке аналитической информации о количественных и качественных показателях в сфере обращения с отходами на территории Республики Бурятия. Электронная модель обеспечит проведение корректных логистических расчетов и определение технико-экономических параметров деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Правильность проведенных расчетов будет проверяться на публичных слушаниях, где все заинтересованные лица смогут выступить с инициативой по изменению территориальной схемы.

Система разрабатывается по заказу Министерства природных ресурсов Республики Бурятия для исполнения отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон (89-ФЗ) «Об отходах производства и потребления».

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