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Ericsson укрепил свои позиции за счет технологий 5G

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Ericsson представил финансовые результаты за III квартал 2019 г., которые оказались выше, чем ожидали аналитики.

Операционный доход ставил 6,5 млрд шведских крон, операционная маржа за вычетом реструктуризационных издержек достигла 11,4%. Валовая маржа в III квартале 2019 г. составила 37,8% против 36,9% в аналогичном квартале 2018 г. и 36,7% во II квартале 2019 г.

Свободный поток денежных средств достиг 5,5 млрд против 0,7 млрд шведских крон (без учета расходов на слияния и поглощения), что свидетельствует о продолжающемся укреплении финансового положения компании.

Президент и исполнительный директор компании Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm) сказал: «Бизнес Ericsson продолжает расти уверенными темпами, благодаря выбранной стратегии инвестирования в передовые технологии, в том числе – 5G. В результате запуска первых сетей 5G в Северной Америке и Северо-Восточной Азии в III квартале мы добились органического роста продаж на 3%. Крупнейшим рынком для инфраструктуры 5G станет Китай, где развертывания начнутся в ближайшее время. Мы уже инвестировали в расширение своего присутствия на этом рынке, однако на нынешней стадии озвучивать количественные и стоимостные оценки преждевременно. Исходя из прошлого опыта, мы рассчитываем на сложности с наращиванием маржи на начальном этапе и достижение позитивных показателей в течение срока действия контракта».

«Рынок 5G растет быстрее, чем ожидалось ранее. Мы видим, что первые сети 5G развертываются с целью увеличения емкости существующих сетей в городах-миллионниках. Тем не менее, в будущем появятся новые сценарии для промышленности и интернета вещей (IoT), в которых будут в полной мере задействованы уникальные возможности 5G – высокие скорости, минимальное время задержки и надежная защита данных. Наши заказчики смогут предлагать новые услуги для пользователей и корпораций, приносящие дополнительный доход», – отметил Экхольм.

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