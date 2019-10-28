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Председатель совета директоров Atos назначен комиссаром Еврокомиссии

Бизнес Кадры

Совет директоров компании Atos SE принял предложение администрации президента Франции о назначении Тьерри Бретона на пост комиссара Еврокомиссии от Франции.

В связи с этим Тьерри Бретон официально объявит об уходе с занимаемого им поста председателя совета директоров и главного исполнительного директора Atos SE 31 октября 2019 г.

В соответствии с планом преемственности руководства, предложенным комитетом по назначениям и вознаграждениям совета директоров Atos SE, в компании планируют разделить должности председателя совета директоров и главного исполнительного директора. Так, с 1 ноября 2019 г. пост главного исполнительного директора компании будет занимать Эли Жирар — сейчас заместитель главного исполнительного директора, а Тьерри Бретон будет оставаться председателем совета директоров Atos SE без исполнительных полномочий вплоть до подтверждения его назначения на пост еврокомиссара. После этого решением совета директоров, в соответствии с планом преемственности руководства компании, Тьерри Бретона на посту председателя совета директоров Atos SE без исполнительных полномочий сменит Бертран Мюнье.



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