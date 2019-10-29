Минобр Алтайского края и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Министерство образования и науки Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации направлений, предусмотренных федеральными проектами «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», федеральным и региональным проектами «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать опыт и компетенции сторон для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации работы Министерства и региональной сети учреждений образования.

Одно из важнейших направлений сотрудничества – развитие образовательной среды, создание непрерывной образовательной траектории на базе учебных учреждений региона, включая: реализацию мероприятий для повышения интереса к ИТ-отрасли и популяризации программирования среди школьников и студентов; внедрение образовательных программ по ключевым компетенциям цифровой экономики; развитие направления подготовки и переподготовки кадров.

Еще одним значимым в этом направлении результатом должно стать создание в региональной сети образовательных учреждений благоприятных условий для углубленного изучения технологий «1С» преподавателями, сотрудниками и студентами. В рамках этого направления будут разработаны специальные образовательные программы для преподавателей школьных курсов и ИКТ-дисциплин, связанных с разработкой, администрированием, внедрением и сопровождения крупных информационных систем.