Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ

Samsung Electronics запустил открытый онлайн курс «Нейронные сети и анализ текста» на образовательной платформе Stepik.org. Это уже второй бесплатный онлайн курс, который посвящен тематике искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Курс разработан экспертами Samsung Research Russia: исследовательского центра Samsung и центра искусственного интеллекта Samsung в Москве.

Курс «Нейронные сети и анализ текста» стартовал 15 октября 2019 г. и на данный момент уже более 3 тыс. слушателей проходят обучение. Программа обучения предназначена для студентов вузов ИТ-направлений и рассчитана на семь недель (3-5 часов в неделю). В онлайн курсе более сотни коротких видео-лекций, которые сопровождаются конспектами, практическими задачами и обширными ссылками на дополнительные ресурсы для дальнейшего самостоятельного развития. Курс завершается серьезным практическим заданием, который даст учащимся почувствовать себя в роли специалиста по машинному обучению. Выпускники курса получают сертификат Samsung и Stepik.

Авторы нового курса, Роман Суворов, Анастасия Янина и Алексей Сильвестров, – разработчики центра искусственного интеллекта Samsung в Москве, эксперты в машинном обучении – делятся своим видением современного состояния дисциплины и опытом в решении таких актуальных задач, как классификация текстов, извлечение именованных сущностей, сентимент-анализ, генерация текста, а также адаптация языковых моделей. Эти технологии лежат в основе многих привычных приложений: интернет-поиск, машинный перевод, голосовые помощники и т.п.

Входные требования к слушателям включают устойчивые знания высшей математики в рамках вузовского курса и умение программировать на Python, а также знакомство с основами машинного обучения и нейронных сетей. При разработке курса авторы ориентировались на уровень знаний, который можно получить по завершении первого онлайн курса Samsung на платформе Stepik – «Нейронные сети и компьютерное зрение».

«Устранение дефицита и подготовка кадров в области искусственного интеллекта – это одна из актуальнейших задач для современной ИТ-индустрии в мире. Недавно в России была принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Наши бесплатные онлайн курсы предоставляют русскоязычной аудитории равные возможности доступа к самым новым знаниям в высокотехнологичных прикладных областях. Кроме того, лучшие выпускники наших курсов получают возможность проявить себя и пройти собеседование в подразделения Samsung Research Russia. Я приглашаю заинтересованных специалистов присоединиться к нашей многотысячной аудитории слушателей. Желаю, чтобы полученные знания позволили вам добиться карьерных успехов», – сказал Джин Ук Ли (Jin Wook Lee), генеральный директор Samsung Research Russia.

Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ совместно с московским исследовательским центром Samsung развивает федеральные социально-образовательные программы «IT-школа Samsung» (с 2014 г.) и «IT-академия Samsung» (с 2017 г.). В 2019 г. в МГУ и ЮФУ студенты получили возможность пройти новый образовательный трек ИТ-академии Samsung по искусственному интеллекту.

Кроме того, Samsung Research Russia на постоянной основе проводит актуальные образовательные инициативы в области искусственного интеллекта, такие как летняя студенческая школа по машинному обучению Samsung AI Bootcamp, курс “NLP & Deep Learning” в МГУ, научная школа “Deep Bayes School” для экспертов по анализу данных с участием международных спикеров.