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Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты

Бизнес Кадры

Пока Индустрия 4.0 развивается своим ходом, бизнес требует оперативных решений, основанных на инновациях. Среди них – видеоаналитика, машинное обучение, компьютерное зрение, IoT, блокчейн. Новые подходы, реализуемые коллаборацией отраслевых экспертов и команд разработки, позволяют в короткие сроки принести измеряемые бизнес-результаты от этих технологий

Кейсориум поможет осветить возможности «быстрых побед» и обменяться его участникам практическим опытом внедрения инноваций и инструментов Индустрии 4.0.

Мероприятие проходит в преддверии финала промышленного хакатона ProHack 4.0, в рамках которого разработчики со всей страны будут решать 12 реальных индустриальных задач с помощью технологий Индустрии 4.0.

Вы узнаете о ярких кейсах и опыте внедрения инноваций от крупнейших компаний страны – СИБУР, «Газпром нефть», Магнитогорский металлургический комбинат, «Газпром Автоматизация», «РусАгро». Опытом также поделятся эксперты Департамента информационных технологий города Москвы, КРОК, «КРОК Облачные сервисы», Cisco, Bitfury.

Мероприятие будет интересно директорам по цифровизации и инновациям, а также ИТ- и техническим директорам металлургических, нефтегазовых, химических, горнодобывающих, энергетических, строительных и продовольственных предприятий.

15 ноября КРОК предлагает присоединиться в качестве активных слушателей на кейсориуме – поучаствовать в дискуссии с экспертами. Мероприятие состоится по адресу: Москва, ул. Большая Полянка, д. 2/10, стр. 1.

17 ноября состоится подведение итогов хакатона. Вы можете участвовать очно или в онлайн-формате. Офис КРОК, Волочаевская, 5, стр.1.

Ознакомиться с программой хакатона и зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

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