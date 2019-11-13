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«Связной»: каждые третьи купленные наушники в России — беспроводные

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«Связной» подвел итоги продаж наушников на российском рынке за девять месяцев 2019 г. С января по сентябрь россияне прибрели 11,5 млн наушников на общую сумму 23,7 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 28% в штуках и 63% в деньгах.

Средняя стоимость наушников за три квартала 2019 г. выросла на 27% и составила 2,1 тыс. руб. Лидерами в натуральном выражении стали JBL, Sony, Apple и Samsung. В денежном выражении лидерство продолжает удерживать Apple.

Драйвером роста продаж служит сформированный покупателями устойчивый спрос на беспроводные наушники, на которые приходится около 35% рынка в штуках и 71% в деньгах. За год продажи Bluetooth-решений выросли почти в два раза в штуках и более чем в два раза в деньгах: с января по сентябрь россияне приобрели 4 млн беспроводных наушников и потратили на них 16,8 млрд руб.

«В этом году продолжается перераспределение спроса от проводных наушников к беспроводным. На сегодняшний день каждый из ведущих аудио-производителей выпустил свою версию беспроводных наушников, стоимость которых варьируется от 1,59 тыс. руб. за самую базовую модель, до новинки от Apple — AirPods Pro за 20,99 тыс. руб. Ведущие производители стали чаще выпускать модели с функцией шумоподавления, с защитой от влаги, увеличенным временем работы и с поддержкой беспроводной зарядки», — сказал вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

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