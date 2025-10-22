Реальные сроки получили подрядчики, дорабатывавшие сайты управделами Президента России

В Москве завершилось разбирательство дела о махинациях при доработке в 2018 г. веб-сайтов Управления делами Президента России. Подрядчики получили сроки. Чиновника, подписавшего акт приемки работ, которые, как признал суд, не были выполнены, освободил от ответственности.



Истечение срока давности

Тверской райсуд Москвы вынес приговор по делу о махинациях при доработке веб-сайтов Управления делами Президента России (УДП), выяснил «Коммерсант».

Виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) признали учредителя петербургского ООО «Диаком» Игоря Дыбу и бывшую сотрудницу ООО «Лаборатория творчества» Риту Мазурову. Дыбу приговорили к четырем, а Мазурову к трем годам колонии общего режима. К Мазуровой будет применена отсрочка исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

Суд взыскал с обвиняемых по иску УДП 1,957 млн руб. и назначил им штрафы в размере 500 тыс. и 400 тыс. руб.

По делу проходил также экс-начальник управления информации и связи УДП Виталий Надрага. Однако в конце декабря 2024 г. по ходатайству адвоката уголовное преследование сотрудника УДП было прекращено в связи с истечением срока давности по ч. 1 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Доработанный за два миллиона сайт не открылся

Дело было возбуждено по результатам проверки УДП сотрудниками ФСБ, проведенной в 2020 г.

По данным следствия, компанией «Диаком», выигравшей тендер на исполнение программы по развитию автоматизированной информационной системы «Кадры» УДП был причинен ущерб почти в два млн руб. Мазурова представляла сторону субподрядчика.

Контракт на выполнение работ был заключен в 2018 г. Акты приемки работ подписывал Надрага. По актам заказчику были переданы на флеш-накопителях «архивы с результатами работ», однако впоследствии некоторые программы перестали открываться.

Адвокат Дыбы Ирина Скурту утверждает, что обновления программного продукта не открылись, потому что не использовалась «базовая копия сайта». В результате был сделан «ложный вывод», что «работы не выполнены».

Еще одно дело чиновника Управделами Президента

Следствие пришло к выводу, что мотивом Надраги была не корысть, а «карьерные соображения». Он якобы стремился как можно быстрее доложить о выполненных работах, чтобы обеспечить себе премии и возможный рост по службе.

В 2022 г., как писал CNews, чиновника Мещанский райсуд Москвы отправил на пять лет в колонию общего режима, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении другого госконтракта. Договор по снабжению ведомства новым программным обеспечением на 27 млн руб. был не исполнен. Поставляла ПО УПД «ИБС экспертиза», которая входит в российскую ИТ-сервисную компанию IBS.

Дело было возбуждено также в 2020 г. Надрага стал единственным фигурантом, хотя поначалу корыстного умысла в его действиях следователи тоже не нашли, но в январе 2021 г. Следственный комитет завел новое дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Надраги и Басманный суд отправил экс-чиновника под стражу.

Сам Надрага заявлял, что эксперты, чьи выводы использовали обвинители, не разобрались в сути контрактов. Его адвокаты настаивали на том, что контракт был не исполнен, но лишь потому, что фирма не предоставила банковских гарантий. В то же время по тому контракту, что был заключен вместо этого, работы выполнили.