Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс»

Организаторы федеральной онлайн-программы «Бизнес класс» Сбербанк и Google представили два новых обучающих курса — по применению машинного обучения в малом бизнесе и развитию «гибких навыков» для предпринимателей.

Курс «Искусственный интеллект для малого бизнеса» был разработан совместно с правительством Москвы. Он поможет начинающим и действующим предпринимателям разобраться, когда имеет смысл внедрять машинное обучение в бизнес-процессы и какой эффект можно ожидать. Кроме того, обучающиеся поймут, как не попасться на уловки мошенников, выдающих обычные модели за машинное обучение, и узнают, как собирать, хранить и использовать данные. В курсе – 12 уроков, каждый состоит из двух частей: теоретической базы и примера практического решения задач в малом бизнесе с помощью искусственного интеллекта. Среди спикеров — Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, Дмитрий Зубцов, руководитель академии технологий и данных в корпоративном университете Сбербанка, а также Артемий Малков, основатель и руководитель компании Data Monsters, и Элен Теванян, руководитель команды аналитики «Азбуки вкуса».

Этот курс познакомит предпринимателей с искусственным интеллектом и подробно остановится на трех аспектах: возможности ИИ для малого бизнеса, технические основы работы ИИ и внедрения ИИ в компании. Также пользователю предлагается разбор реальных примеров внедрения технологий машинного обучения в бизнес-процессы, анализ эффективности их использования и готовые решения, которые можно использовать в работе.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Специфика ведения бизнеса в Москве предполагает более глубокую экспертизу: конкуренция здесь острая, клиентские ожидания максимальны. В такой ситуации нехватка знаний и навыков ведения бизнеса становится критичной. И очень обидно, когда перспективные идеи не получают развития из-за управленческих ошибок. Вместе с нашими партнерами из Google мы стремимся переломить эту ситуацию, усилив программу "Бизнес класс" двумя сверхактуальными курсами. Управление энергией, тайм-менеджмент и борьба со стрессом — это "топливо", без которого предприниматель не сможет реализовать ни один проект. А искусственный интеллект — драйвер развития бизнеса, независимо от отрасли. Считается, что эта технология пока доступна только крупному бизнесу, но на самом деле порог входа в нее стремительно снижается, а экономический эффект при грамотном внедрении также стремительно растет».

Курс «Личная эффективность предпринимателя. Как открыть успешный бизнес и не надорваться» научит предпринимателей правильно расставлять приоритеты и работать со стрессом. Он состоит из трех модулей, в каждом из которых по четыре коротких урока. В первом модуле эксперты рассказывают о том, как найти комплексный подход к повышению личной эффективности через управление энергией. Во втором — о секретах управления временем и борьбы с прокрастинацией. И, наконец, в третьем модуле рассказывается о методах борьбы со стрессом. В рамках этого курса такие руководители, как Юлия Соловьева, генеральный директор Google Russia, Александр Дубовенко, основатель строительной компании Good Wood, Артем Голдман, основатель сервиса Visabot и один из самых успешных предпринимателей моложе 30 лет по версии американского Forbes, а также Юлия Зверева, предприниматель и ресторанный эксперт, поделятся своими рекомендациями о развитии мягких навыков.

«Google зародилась в гараже и понимает, как важно поддерживать смелых, ярких и талантливых предпринимателей. И еще — как важно учиться у практиков, использовать каждую минуту времени и вовремя внедрять новые технологии, — отметила глава "Google Россия" Юлия Соловьева. — Сегодня мы полностью обновили платформу "Бизнес класса", сделав ее настраивающейся под задачи: вы делаете запрос о навыке, мы даем видеоотрезки из лекций с точностью до минуты. Также мы запустили новый курс по машинному обучению, чтобы каждый предприниматель смог принять информированное решение о том, нужно ли и на каком отрезке применять его в бизнесе. Возможности машинного обучения очень велики, однако возможности человеческого мозга практически безграничны. И об этом я рассказываю уже в другом новом курсе — о развитии "гибких навыков" для предпринимателей».

Новые курсы будут доступны в конце ноября 2019 г. для пользователей на обновленной персонализированной платформе, где они смогут посмотреть их содержание до регистрации. Также в новом интерфейсе появится удобная поисковая строка, благодаря которой поиск новых уроков, статей и рекомендаций станет быстрее. Кроме того, самые частые запросы будут отображены на главной странице, а пользователи будут вовлечены в создание контента.

По итогам 2019 г. в программе «Бизнес класс» зарегистрировано более 640 тыс. пользователей, из них 48% — доля женщин и 52% — мужчин. Также более 130 тыс. человек уже прошли обучение.