Выручка Danycom за 9 месяцев выросла на 30%

Выручка «Дэни колл» (бренд Danycom) от деятельности в России и за ее пределами за 9 месяцев 2019 года составила 27,5 млрд руб., что на 7 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен расширением функциональных возможностей SMS-агрегатора Danycom.SMS и увеличением абонентской базы Danycom.Mobile – бизнесов, входящих в группу компаний (ГК) Danycom.

Согласно консолидированной финансовой отчетности, операционная прибыль «ДЭНИ КОЛЛ» составила почти 1,5 млрд руб.

«Существенное по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение выручки – более чем на 30% – подтверждает правильный выбор современной бизнес-модели. Мы не развиваем отдельные, не связанные между собой направления деятельности, а сконцентрированы на создании единой коммуникационной платформы. Это позволяет реализовать комплексные решения для бизнеса: от каскадных рассылок до корпоративной мобильной связи», – сказал финансовый директор ГК Danycom Андрей Романенко.

За 9 месяцев 2019 года Danycom.SMS разослал более 15 млрд сообщений в России и мире, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года. Развитие SMS-агрегатора позволило оказывать такие комплексные цифровые услуги, как одномоментные SMS, e-mail-рассылки, push-уведомления, IM-сообщения (instant messaging, система мгновенного обмена информацией), HLR-запросы (home location register, централизованная база хранения данных), а также каскадные рассылки в мессенджеры Viber, WhatsApp и др. Кроме того, Danycom.SMS позволяет детально настраивать таргетинг с использованием BIG DATA.

Danycom.Mobile обеспечивает мобильной и интернет-связью более 300 тыс. абонентов в 54 российских регионах. Регулярно обновляет сервисы для удобства пользователей: в ноябре 2019 года появилась возможность обменивать неиспользованные минуты и SMS на интернет-трафик и обратно не только в «Личном кабинет» на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой Danycom», но и через сервис «Голосовой помощник».

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международным признанным стандартам представлена в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс».